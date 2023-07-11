 

Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве

11.07.2023, 15:40, Новости дня
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Актриса признается, что у нее всегда было желание попробовать себя по другую сторону кадра – стать режиссером и снять собственное кино, как многие ее коллеги. Из актеров в режиссеры, напомним, уходили Алексей Чадов, Александр Петров, Данила Козловский, Константин Хабенский…

“Я очень хорошо понимаю, что это за профессия, и отношусь к профессии режиссера как к призванию, – говорит Ирина Гринева. – Это великая профессия, а не обслуживающий персонал. Хотя сегодня можно просто найти деньги и начать снимать кино. Но для меня лично, чтобы стать режиссером, нужно очень многое. И я пока не достигла этого уровня”.

Для режиссера крайне важна насмотренность. И это главное богатство, полученное актрисой в отношениях с режиссером Андреем Звягинцевым – обладателем главного приза Венецианского, лауреатом Каннского кинофестивалей и двукратным номинантом на премию “Оскар”. “Насмотренность эта у меня появилась в первом браке, – пояснила зведа. – Я ходила в кино как на работу. Все, что смотрят студенты ВГИКа, весь этот огромный список, я пересмотрела. И, надеюсь, в будущем сдюжу в роли режиссера!”


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