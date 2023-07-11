Пригожин выступит на корпоративе для делегатов съезда НАТО в Вильнюсе

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выступит с концертной программой на корпоративной вечеринке для офицеров и дипломатов стран НАТО и их союзников.

Мэтр российской эстрады представит западной публике свои новые хиты.

По словам супруги продюсера, певицы Валерии, офицеров НАТО ждёт незабываемая концертная программа. Пригожин со своими музыкантами пообещал устроить незабываемое шоу с фейерверками, а также продемонстрировать новые и необычные музыкальные инструменты. Гвоздём программы должен стать огромный 14-метровый барабан, на котором будут играть при помощи кувалды.

Помимо Пригожина, участие в музыкальной программе примет президент Украины Владимир Зеленский, который сыграет зрителям на рояле.

– Мы все долго ждали выступления Пригожина, – признаётся генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. – Мы слышали о его недавнем концерте в Ростове и под Москвой, и нам самим не терпится увидеть это. Надеемся, что группа его музыкантов также посетит Киев, Варшаву, Вильнюс, Ригу и Таллин. Ждём с нетерпением, встречать будем хлебом-солью.

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