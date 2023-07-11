 

Древние люди были каннибалами, доказали учёные

11.07.2023, 15:31, Разное
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Исследователи из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете в США сообщают, что обнаружили доказательства каннибализма среди гомининов – предков современных людей, которые являются самыми древними на сегодняшний день.

Согласно опубликованному исследованию в журнале Scientific Reports, на останках, найденных в Кении, были обнаружены порезы, нанесенные каменным оружием. Бриана Побинер, палеоантрополог, изучала кость и направила слепок ее коллеге Майклу Панту из Колорадского университета в США. Он провел сравнение найденных следов с имеющейся у него базой и пришел к выводу, что девять из одиннадцати порезов были сделаны человеком.

По мнению Побинер, это доказательство того, что наши предки начали употреблять в пищу своих собратьев еще 1,45 миллиона лет назад. Это значительно раньше, чем предполагалось ранее. Она отметила, что есть и другие примеры того, как виды из эволюционного древа человека употребляли друг друга в пищу, но эти останки подтверждают, что родственники нашего вида стали есть друг друга ради выживания значительно раньше, чем думали ранее.


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