Древние люди были каннибалами, доказали учёные

Исследователи из Национального музея естественной истории при Смитсоновском университете в США сообщают, что обнаружили доказательства каннибализма среди гомининов – предков современных людей, которые являются самыми древними на сегодняшний день.

Согласно опубликованному исследованию в журнале Scientific Reports, на останках, найденных в Кении, были обнаружены порезы, нанесенные каменным оружием. Бриана Побинер, палеоантрополог, изучала кость и направила слепок ее коллеге Майклу Панту из Колорадского университета в США. Он провел сравнение найденных следов с имеющейся у него базой и пришел к выводу, что девять из одиннадцати порезов были сделаны человеком.

По мнению Побинер, это доказательство того, что наши предки начали употреблять в пищу своих собратьев еще 1,45 миллиона лет назад. Это значительно раньше, чем предполагалось ранее. Она отметила, что есть и другие примеры того, как виды из эволюционного древа человека употребляли друг друга в пищу, но эти останки подтверждают, что родственники нашего вида стали есть друг друга ради выживания значительно раньше, чем думали ранее.