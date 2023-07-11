Ученые раскрыли давнюю загадку Кровавого водопада в Антарктиде

Ледник Тейлора продолжает привлекать внимание ученых, которые до сих пор не могут объяснить происхождение кроваво-красной воды, текущей из этого ледника. Как сообщает LIFE, новое исследование расширило понимание этого явления.

Ученые провели подробный анализ этой воды и обнаружили высокую концентрацию железосодержащих наносфер, которые придают воде ржавый оттенок. Они использовали просвечивающие электронные микроскопы для изучения наносфер и выяснили, что они не являются обычными минералами, так как не имеют кристаллической структуры, характерной для минералов, и их происхождение остается загадкой.

Исследователи предполагают, что микроорганизмы, обитающие в солевом растворе подо льдом, могут играть важную роль в образовании этих наносфер. Однако, чтобы разгадать тайну кровавых водопадов, требуются дополнительные исследования.

Кроме этого ученые изучили причины того, почему вода не вытекает из льда все время и установили, что наличие соли в растворе значительно снижает температуру замерзания и вызывает выделение тепловой энергии. Это приводит к увеличению температуры льда, позволяя соленой воде периодически достигать поверхности ледяного языка и образовывать кровавые водопады. Этот процесс повторяется, создавая захватывающее зрелище.