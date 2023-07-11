«Петровакс» провел День открытых дверей для студентов химического факультета МГУ



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Реклама. ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ». https://petrovax.ru/ erir: 4CQwVszH9pUiL72ah76

На Дне открытых дверей студенты познакомились с историей развития компании полного цикла, особенностями производства оригинальных препаратов, перспективными R&D проектами. Узнали о стратегии компании, направленной на импортозамещение и локализацию социально значимых лекарственных средств, расширение экспорта. Представители компании уделили внимание и корпоративной культуре «Петровакс», ее эко-инициативам.

«Мы рады приветствовать на нашем предприятии молодых специалистов, за которыми будущее отечественной фармацевтической промышленности. Только на практике можно окунуться в реальным мир производственного процесса и биотехнологий. Надеемся, что наши гости уже через пару лет захотят реализовать свой потенциал в «Петроваксе», — отметил Дмитрий Хушпульян, руководитель направления по исследованиям и разработкам лекарственных препаратов.

Фото предоставлено ООО «НПО ПЕТРОВАКС ФАРМ»

Наибольшее внимание молодых людей привлек процесс производства лекарственных препаратов. Студентам показали на практике, как функционирует биотехнологическое производство в соответствии со стандартами GMP ЕАЭС и EС.

Перед гостями выступил и директор по производству Сергей Керенцев: «В российских университетах обучается очень много целеустремленных, умных и заинтересованных в науке молодых людей! Наша компания была создана российскими учеными, которые смогли проложить мостик от науки к бизнесу, воплотить свои научные разработки в реальные препараты. — Надеемся, что наш пример вдохновит и студентов».

Выпускники ведущих вузов ежегодно приглашаются на экскурсии в «Петровакс», чтобы получить представление о работе на производстве. Компания принимает на предприятии талантливых будущих специалистов – данная инициатива является частью программы корпоративной социальной ответственности.

В «Петроваксе» студентам доступны различные варианты стажировок на производстве, в офисе и R&D центре, активно реализуется программа по привлечению молодых специалистов по таким направлениям, как химия, биология, фармация, медицина, IT и др. Стажеры, которые успешно себя проявили, имеют возможность продолжить работу в компании.

Выпускники ведущих вузов ежегодно приглашаются на экскурсии в «Петровакс», чтобы получить представление о работе на производстве. Компания принимает на предприятии талантливых будущих специалистов — данная инициатива является частью программы корпоративной социальной ответственности.

В «Петроваксе» студентам доступны различные варианты стажировок на производстве, в офисе и R&D центре, активно реализуется программа по привлечению молодых специалистов по таким направлениям, как химия, биология, фармация, медицина, IT и др. Стажеры, которые успешно себя проявили, имеют возможность продолжить работу в компании.