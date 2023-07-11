Банк России: мятеж ЧВК «Вагнер» незначительно повлиял на курс рубля

Курс российского рубля лишь незначительно пострадал от событий, произошедших 23–25 июня в связи с мятежом ЧВК «Вагнер». По данным обзора финансовых рынков Банка России, основным фактором ослабления рубля стало сокращение валютных поступлений от экспорта.

Исследование, проведенное Центральным банком, отметило, что 24 июня курс рубля значительно возрос из-за повышенного спроса на валюту. В период мятежа население приобрело валюты на сумму 6,2 млрд рублей, причем 75% этого объема пришлось на безналичный обмен.

Тем не менее, Центральный банк подчеркнул, что оперативное урегулирование ситуации с мятежом способствовало стабилизации на валютном рынке. К началу торгов в понедельник, 26 июня, рубль ослаб всего на 0,46% по сравнению с закрытием торгов в пятницу, 23 июня. В целом за июнь курс рубля к доллару снизился на 10,4%, в отличие от 1% в мае, что объясняется сокращением поступления валюты по каналам российского экспорта.

Отчет Центрального банка также отметил положительную динамику российского фондового рынка в июне, хотя была зафиксирована кратковременная волатильность. К концу месяца индекс Московской биржи вырос на 2,9%, достигнув отметки в 2797 пунктов. Вечерние торги в пятницу, 23 июня, сопровождались снижением индекса Московской биржи на 2,1% с 2795 до 2737 пунктов. Однако к концу июня индекс полностью восстановился, сняв все потери.