Мнение: Лучшее лето в Москве

Не мог даже надеяться на то, что в Москве на первую половину лета установится НАСТОЛЬКО чудесная погода. Было несколько досадных “выбросов” к уровню +27 – +28, но недолго и на общем фоне даже пикантно. А в целом – прямо Москва моего детства: от 18 до 22, часто пасмурно, облачно, но – дожди не так уж часто (я сырость тоже не люблю).

Вообще занятно получилось: с одной стороны, прогнозы “едва ли не самого жаркого лета в истории”, которыми нас пугали с начала мая, в принципе сбылись: уже и 1 июля стало “самым жарким днем в мире в истории наблюдений”, и, кажется, 4 июля тоже. Мои друзья и клиенты, которые живут в самых разных частях света – в Америке, в Европе, в Азии – буквально стонут, рассказывая, какая дикая жара в их городах, в Нью-Йорке, Праге, Ташкенте и т.д. Они страдают, и я им честно очень сочувствую.

Но, с другой стороны, именно в Москве – пока – лето проходит в самом щадящем режиме из возможных! Еще немного в том же духе – и у нас даже грибы пойдут в самом лучшем виде (а их уже два года почитай нету из-за суши и непрерывного пекла). Даже непонятно, чем мы заслужили такую благодать. Какой-то добряк выключил эту вечную сауну над Москвой, за что ему огромное спасибо.

Правда, по радио постоянно пугают, что, дескать, “москвичам надо подождать до середины (конца) недели, и температура вернется к климатической норме”. Мне тут всегда хочется взреветь – “Да к какой климатической норме?? Это СЕЙЧАС в Москве – климатическая норма! +19 – это и есть нормальная температура для Москвы летом!!”… Была, по крайней мере. Когда-то. В моей босоногой юности, когда июль в Москве реально отличался от июля в Стамбуле (последние лет 20 разницы практически нет, только в Москве нет моря).

Но печально то, что это лето в Москве – все-таки исключение, а тенденция состоит в том, что весь мир понемногу превращается в Африку. “Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе»,— сказал Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27”. Хотя все ж хочется думать, что вопреки всем алармистам это лето в Москве станет переломом тренда.