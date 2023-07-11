У бездомных собак обнаружен смертельно опасный для людей патоген

Ученые из Университета Макмастера выделили первую живую культуру патогена Candida auris из слуховых проходов бездомных собак, сообщает Journal of Fungi.

Candida auris был впервые зарегистрирован в Японии в 2009 году. Этот тип дрожжей устойчив к большинству антимикотических препаратов и является опасным, так как вызывает стойкие и тяжелые инфекции. Каждый третий пациент с серьезными инфекциями не справляется с ними.

Ранее исследователи обнаружили, что бездомные собаки являются носителями Candida auris, что вызвало обеспокоенность ученых по поводу того, что домашние животные тоже могут стать носителями патогена. Кроме того, путь передачи Candida auris от животных к людям изучен недостаточно хорошо.