 

Настольные игры развивают математические способности у малышей

11.07.2023, 14:05, Разное
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Ранеее было известно, что настольные игры способствуют обучению и развитию детей в том числе улучшению грамотности и чтения. Новое исследование обнаружило, что для детей от трех до девяти лет формат числовых настольных игр помогает улучшить счет, сложение и способность распознавать число больше или меньше другого.

Исследователи ссчитают, что дети получают пользу, когда играют в настольные игры несколько раз в неделю под присмотром учителя или другого обученного взрослого. Они основывали свои выводы на обзоре 19 исследований, опубликованных с 2000 года с участием детей в возрасте от трех до девяти лет. Все исследования, кроме одного, были посвящены взаимосвязи между настольными играми и математическими навыками.

Все дети, участвовавшие в исследованиях, получали специальные занятия по настольным играм, которые проводились в среднем два раза в неделю по 20 минут в течение полутора месяцев. Учителя, терапевты или родители были среди взрослых, которые проводили эти занятия. Авторы оценивали успех по четырем категориям, включая базовые навыки работы с числами, такие как способность называть числа и базовое понимание чисел, например, «девять больше трех». Другими категориями были углубленное понимание чисел, когда ребенок может точно складывать и вычитать, а также интерес к математике.

Результаты показали, что математические навыки значительно улучшились после занятий у детей по более чем половине (52%) проанализированных задач. Почти в трети (32%) случаев дети добились лучших результатов, чем те, кто не принимал участия в настольных играх. 


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