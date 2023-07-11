Тоники для лица: нужны ли они для ежедневного ухода

Многие женщины считают, что тоник – это бесполезное средство в ежедневном уходе за кожей лица. В этом материале попытаемся доказать, что это заблуждение. Мы расскажем, почему использовать тоник необходимо и каковы правила применения этого средства.

В комплексный уход за кожей лица непременно включается очищение и увлажнение кожных покровов. Качественный тоник – лучший помощник в глубоком очищении. Он избавляет нежную кожу лица от загрязнений, остатков косметики, жира. Поэтому пренебрегать им не стоит.

Что такое тоник для лица

Это специальное средство, предназначенное для бережного очищения кожи, имеющее жидкую консистенцию. Оно традиционно применялось для удаления с кожи жира и всегда было востребовано людьми с комбинированным и жирным типом кожи, склонной к акне.

Даже минимальное содержание спирта в его составе подсушивает кожу. Современные составы содержат множество дополнительных компонентов, которые осветляют, успокаивают кожу, обладают омолаживающим эффектом. Новые рецептуры кардинально отличаются от своих предшественников. Основная функция традиционной версии этого средства заключается в глубоком очищении кожи, и практически всегда его состав был вяжущим, что позволяло удалить любые следы загрязнений и жира.

Составы нового поколения по-прежнему отлично справляются с задачей, очищения, но помимо этого они питают и восстанавливают кожу после очищения и выступают в роли «грунтовки» для других средств по уходу.

В чем преимущества тоника

Помимо очищения кожи это средство обладает многими свойствами, помогающими добиваться отличных результатов на пути к идеальной коже. Косметологи часто упоминают, что благодаря своему составу тоник помогает сбалансировать рН кожи. Однако это не единственное достоинство средства:

Тонизирующий состав отлично удаляет загрязнения. Он легко справляется с жиром, пылью, макияжем, бактериями и загрязняющими веществами, которые могут остаться после умывания с применением очищающих средств. Повышает эффективность других косметических средств. Тоник отшелушивает поверхностный слой кожи, способствует более эффективному и глубокому воздействию других косметических продуктов. Тоник сужает поры. Сегодня разработаны составы, содержащие гликолевую или салициловую кислоту. Эти компоненты отшелушивают омертвевшие клетки кожных покровов, способствуют их регенерации. Кожа становится идеально гладкой и выглядит потрясающе.

Если ваша кожа стала сухой и раздраженной из-за недостатка необходимых витаминов, то правильно подобранный тоник с необходимыми ингредиентами насытит кожу питательными веществами и придаст ей здоровый вид.

Как выбрать тоник для лица

Как и любое новое средство, которое вы вводите в ежедневный уход за кожей лица, к выбору тоника необходимо подходить очень внимательно. При его выборе изучите состав, указанный на этикетке. Обращайте внимание на содержание спирта: не забывайте, что он сушит кожу.

Выбирайте средство, подходящее для вашего типа кожи. Сделайте тест на внутренней стороне локтевого сгиба, чтобы убедиться, что тоник не раздражает и не слишком сушит кожу. С осторожностью используйте в первый раз средство при нанесении его на чувствительные зоны лица – вокруг глаз, в складочках у носа.

Различные типы кожи обладают разным кислотно-щелочным балансом, поэтому тоник, рекомендованный для определенного типа кожи, именно к ней и адаптирован. Есть различия и в составах. К примеру, для жирной кожи необходим антибактериальный уход и тщательное очищение, поэтому для нее рекомендован тоник, содержащий спирт, салициловую кислоту и прочие компоненты, полезные для этого типа кожи. Для жирной кожи подойдет тоник с отшелушивающими и антибактериальными свойствами. Такой состав помогает избавиться от избыточного кожного жира, удалит омертвевшие частички кожи и предотвратит появление высыпаний и прыщей.

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Для обладательниц сухой кожи есть хорошая новость. Разработаны новые рецептуры более щадящих и хорошо адаптирующихся к потребностям этого типа дермы тонизирующих средств. В таких продуктах изменились ингредиенты. Многие производители отказываются от использования спирта, заменяя его на сочетание инновационных антивозрастных компонентов и нежных растительных экстрактов, очищающих, тонизирующих и поддерживающих баланс кожи. Они увлажняют, лечат и успокаивают раздраженную кожу.

Как наносить тоник

При нанесении состава на кожу лица избегайте участков вокруг глаз, при условии, что в аннотации не указано, что выбранный продукт допускается к применению в этой зоне. Чтобы получить максимальный эффект от тоника, важно правильно наносить его на кожу. Сделать это можно несколькими способами. Выбор зависит исключительно от ваших предпочтений. Некоторые составы выпускаются в виде спреев, а другие – в жидкой форме.

Используйте ватный диск

Это наиболее распространенный способ, которым могут воспользоваться обладательницы любого типа кожи. На диск нанесите несколько капель средства и аккуратно протирайте кожу в направлении от центра к периферии:

мягким разглаживающим движением к вискам от центра лба с каждой стороны; от точки между бровями к кончику носа; от крыльев носа к ушам; от подбородка к ушам.

Не забывайте о зоне декольте и шее. На этих участках диск движется снизу вверх, к подбородку.

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Использование тканевой салфетки

Этот способ идеально подходит для чувствительной или раздраженной кожи. Тканевую салфетку или аптечную марлю, сложенную в несколько слоев, пропитайте тоником и положите на лицо, подобно маске. Немного прижмите ее ладонями и оставьте на лице на несколько секунд. Смывать тоник не надо. Если вы помните, он делает более эффективными активные компоненты в средствах, которые будут нанесены на лицо после тонизирования.

Когда наносить тоник

Лучше использовать тоник в качестве первого шага сразу после умывания с использованием очищающих средств. Это связано с тем, что он избавляет кожу от любых загрязнений и делает ее свежей и подготовленной к следующему этапу ухода. Все сыворотки, кремы, косметические процедуры после тонизирования позволяют питательным веществами проникать в глубокие слои дермы. Таким образом, используется весь потенциал этих средств.

Как часто следует использовать тоник для лица

Целесообразно использовать тоник после каждого умывания. Речь в данном случае идет не только об утренних и вечерних процедурах. Наносить тоник рекомендуется после любых косметических манипуляций, к примеру после масок в домашних условиях: смойте маску и протрите лицо тоником.

Не опасайтесь включать тоник в свой ежедневный уход за кожей, но вам придется пройти длинный путь, чтобы найти свое средство, идеально соответствующее вашему типу кожи, решающее определенные проблемы с ней. Увлажняющий и снимающий раздражение тоник можно совершенно спокойно использовать дважды в день.

Возможно, вам потребуется собственная периодичность использования тоника, которая будет удовлетворять потребности кожи. Используйте тонизирующее средство после умывания. Это позволит избавиться от остатков гелей или пенки, которые вы используете при умывании, очистить поры от жира, а также минералов, которые содержатся в жесткой водопроводной воде. Нанося тоник перед следующими процедурами по уходу за кожей, вы получите идеально подготовленную основу для нанесения следующих продуктов. Единственным ограничением в использовании тоника могут быть аллергические реакции на отдельные компоненты составов.