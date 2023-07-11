 

В Госдуму внесут законопроекты, разрешающие регистрировать бизнес на виртуальный адрес

11.07.2023, 13:25, Разное
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Согласно предложенным поправкам, при создании учетной записи юридического лица или индивидуального предпринимателя будет создан виртуальный адрес в “специальной государственной информационной системе”. Этот электронный адрес будет указываться в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

По информации, передаваемой РБК, система должна обеспечить юридически значимые сообщения для бизнеса. Однако конкретная информационная система, которая будет использоваться в законопроектах, пока не уточняется. Пояснительная записка к одному из проектов отмечает, что порядок регистрации бизнеса будет определен после создания соответствующей инфраструктуры.

Необходимо отметить, что физический адрес все еще будет присутствовать в информационной системе. В профиле юридического лица будет указано место нахождения исполнительного органа организации или его законного представителя, а в индивидуальном предпринимателе будет указано место жительства. Однако в пояснительной записке указывается, что потом достаточно указать только населенный пункт.

Целью внедрения указанной информационной системы является минимизация рисков, связанных с невозможностью определения лица, осуществляющего управление юридическим лицом, а также проведения контрольных мероприятий налоговыми и другими государственными органами, утверждается в документе.

Законопроекты предусматривают возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей изменять физический адрес на электронный и наоборот. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Источник из Госдумы заявил РБК, что предложение получило предварительную поддержку Минцифры и Федеральной налоговой службы.

Авторами законопроекта являются вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков, глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев (все трое являются представителями партии “Новые люди”) и член комитета по информационной политике Антон Немкин (от “Единой России”).


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