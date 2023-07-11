 

«Порты – дерьмо, оптимизации нет и близко» – Андерс Брейвик в приступе гнева разбил свой тюремный игровой компьютер

11.07.2023, 13:33, Разное
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Норвежский заключённый и блогер Андерс Брейвик разгромил свой тюремный игровой компьютер в прямом эфире – правого радикала вывела из себя плохая оптимизация современных игр для ПК, а также множество багов, которые разработчики не спешат исправлять.

Во время своего традиционного воскресного стрима Брейвик выглядел раздражённым и говорил, что всё чаще играет в PlayStation, поскольку «портированные на ПК игры – это полное дерьмо, в котором и близко нет оптимизации».

– У меня не самый плохой сетап. Ну, RTX 4080 это же ещё неплохо, да? Плюс разогнанный 13900K, очень неплохой камень попался, – рассказал он. – Но чёрт возьми, этот отстой всё равно тормозит даже в 2К-разрешении. Всё тормозит! Я молчу про баги, которые никто не отлавливает. Эти уроды разучились работать. Это саботаж. Я им ещё покажу, что бывает за саботаж.

Спустя несколько секунд Брейвик сбил со стола монитор, а затем швырнул системный блок за окно, где тот покатился по альпийской горке и упал прямо в пруд в тюремном саду. Практически все компоненты не подлежат восстановлению, констатировал в тот же день тюремный компьютерный мастер.

Из-за своей резкости заключённый теперь останется без компьютера как минимум до августа, пока для него не соберут ещё один. Впрочем, даже тогда его прямые эфиры могут не возобновиться, поскольку блогер, судя по его ленте в Twitter, до сих пор раздражён качеством оптимизации игр и не намерен возвращаться к ПК-стримингу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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