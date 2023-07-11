 

На Амурской улице построят дом по программе реновации

11.07.2023, 12:58, Новости дня
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Застройщик получил разрешительную документацию для возведения дома на Амурской улице. Об этом сообщил глава Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) Игорь Войстратенко.

Здание будет состоять из трех корпусов разной этажности. В новостройке запланировано 786 квартир: 316 однокомнатных, 408 двухкомнатных, 56 “трешек” и шесть четырехкомнатных. Общая площадь жилья – более 81 тысячи квадратных метров.

Шесть квартир оборудуют для маломобильных переселенцев. Для них сделают широкие дверные проемы и санузлы с поручнями.

Переселенцам передадут квартиры с полной отделкой класса комфорт. Участникам программы останется только перевезти вещи и мебель.

Помещения на первых этажах будут нежилыми. Там разместятся магазины, предприятия бытового обслуживания и другая инфраструктура. Коммерческие помещения оборудуют отдельными входами.

Вход в здание будет расположен на уровне земли. Это удобно для маломобильных жильцов: пенсионеров, инвалидов и мам с колясками. В каждой секции здания установят пассажирские и грузовые лифты.

На прилегающей территории проведут благоустройство. Во дворе установят малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки, посадят деревья и разобьют газоны.

Возле дома появится открытая автостоянка. Для маломобильных жильцов предусмотрены парковочные места с увеличенными габаритами.

Мосгосстройнадзор будет контролировать каждый этап строительства дома. Специалисты ведомства составили график проверок.

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, большинство из которых построены более полувека назад. С тех пор жилье в них устарело морально и физически.

Переселение по реновации пройдет в три этапа. Первый завершится к 2025 году, второй продлится до 2029-го. Третий запланирован в 2029-2032 годах. Обладателями нового жилья станут более миллиона москвичей.

Участники программы получают квартиры в своем районе. Они продолжают пользоваться той же социальной и транспортной инфраструктурой, магазинами и местами отдыха.


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