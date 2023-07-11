 

Учеными был создан эффективный прибор для конденсации воды в пустыне

11.07.2023, 12:50, Разное
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Ученые из Пхоханского университета науки и технологий в Южной Корее и Калифорнийского университета в Беркли в США создали конденсатор атмосферной влаги, как сообщает журнал Nature Water.

Сбор атмосферной воды с помощью сорбентов является перспективным методом борьбы с дефицитом воды в засушливых регионах. Ученые разработали новый конденсатор на основе металлоорганических каркасов (MOF) и испытали его в Национальном парке Долины Смерти и в Беркли в Калифорнии.

Этот конденсатор способен собирать до 285 грамм воды на килограмм MOF-303 в день. Уникальная конфигурация картриджа MOF и конденсатора обеспечивает максимальную эффективность поглощения и сбора воды из воздуха, используя энергию солнечного света. Более того, этот сборщик воды работает пассивно и собирает в два раза больше воды, чем другие пассивные сборщики воды на основе MOF.

Эти результаты демонстрируют большой потенциал конденсаторов MOF для решения проблемы нехватки воды в мире.


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