Учеными был создан эффективный прибор для конденсации воды в пустыне

Ученые из Пхоханского университета науки и технологий в Южной Корее и Калифорнийского университета в Беркли в США создали конденсатор атмосферной влаги, как сообщает журнал Nature Water.

Сбор атмосферной воды с помощью сорбентов является перспективным методом борьбы с дефицитом воды в засушливых регионах. Ученые разработали новый конденсатор на основе металлоорганических каркасов (MOF) и испытали его в Национальном парке Долины Смерти и в Беркли в Калифорнии.

Этот конденсатор способен собирать до 285 грамм воды на килограмм MOF-303 в день. Уникальная конфигурация картриджа MOF и конденсатора обеспечивает максимальную эффективность поглощения и сбора воды из воздуха, используя энергию солнечного света. Более того, этот сборщик воды работает пассивно и собирает в два раза больше воды, чем другие пассивные сборщики воды на основе MOF.

Эти результаты демонстрируют большой потенциал конденсаторов MOF для решения проблемы нехватки воды в мире.