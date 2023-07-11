 

Хранители «кощеевой иглы»

11.07.2023, 12:40, Разное
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Если любое безобразие власти можно отменить в суде — становится бессмысленным это безобразие совершать.

Четверть века назад в Петербурге рассматривалось уголовное дело капитана первого ранга запаса Александра Никитина — его обвиняли в измене и разглашении государственной тайны за подготовку доклада «Северный флот — потенциальный риск радиоактивного загрязнения региона». После тринадцати (!) судов, которые заняли почти пять лет, в 2000 году Никитин был полностью оправдан.

Через десятилетие адвокат Юрий Маркович Шмидт — один из защитников Никитина — грустно скажет: «Сейчас бы оправдательный приговор по такому делу был невозможен, как бы ни старались адвокаты».
Депутат Борис Вишневский — о том, где хранится «кощеева игла» системы: «Если любое безобразие власти можно отменить в суде — становится бессмысленным это безобразие совершать».

Источник: Новая газета


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