 

В России продажи «умных» колонок выросли в 2,1 раза за первое полугодие 2023 года

11.07.2023, 12:15, Разное
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Общий объем продаж смарт-устройств в РФ за первую половину 2023 года увеличился на 40% по количеству и на 30% по денежному эквиваленту. Колонки с голосовыми помощниками составили 70% от всех продаж умных домашних устройств.

На втором месте в списке находятся интеллектуальные системы освещения. За первые шесть месяцев продажи «умных» ламп и других систем освещения выросли на 14%. Тройку лидеров замыкают смарт-розетки, чьи продажи увеличились на 10%.

Генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов отметил: «Мы наблюдаем рост спроса среди покупателей не только в области энергосбережения и повышения комфорта, но и в обеспечении безопасности. Например, продажи дверных замков с камерой видеонаблюдения и “умных” замков увеличились соответственно на 9,5 и 7 раз. Значительный рост также наблюдается в категории “умных” устройств для ухода за животными, которые позволяют, например, кормить кота, пока хозяева находятся на даче».

Основными факторами роста являются расширение ассортимента за счет китайских брендов и сохранение доступных цен производителями смарт-динамиков при выпуске новых моделей.

Напомним, ранее Минпромторг РФ призвал российских производителей электроники начать продавать смартфоны и планшеты с операционной системой «Аврора».


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