Жена Марка Цукерберга уже год ездит на LADA Vesta

Присцилла Чан на своей странице в социальной сети Threads опровергла слова миллиардера Илона Маска о том, что ездит на автомобиле Tesla.

Оказалось, что уже больше года жена Марка Цукерберга является владельцем универсала LADA Vesta 2021 года выпуска.

– Илон, ты глубоко ошибаешься, когда говоришь, что я езжу на Tesla. В начале прошлого года я поняла, что мне нужна машина, которую такие как ты контролировать не могут. Там просто нет компьютера, который ты можешь взломать. Именно поэтому я выбрала русскую LADA, – написала Чан.

Также супруга владельца Facebook* опубликовала фото своего автомобиля и отзыв о его эксплуатации.

– Я проехала уже 40 тысяч миль и очень довольна. На ремонт ушло чуть больше 500 долларов, но это замена расходников. Надеюсь, скоро Vesta оценят и другие вменяемые люди на Западе, ведь только этот автомобиль сохранит вашу конфиденциальность, – сообщила Чан.

После публикации поста в США рекордно вырос спрос на продукцию АО «АВТОВАЗ». За сутки дилеры получили около 10 тысяч заявок практически на весь спектр моделей – жителей сельской местности интересует «Нива», в то время как зажиточные американские горожане мечтают о комфортабельных «Весте» или «Гранте».

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