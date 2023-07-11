Российскими специалистами найден новый способ спасения подводников

Согласно сообщению в Московском Комсомольце, ученые Российской академии наук разработали новый метод спасения подводников.

Этот новый метод позволит быстро реагировать на критические ситуации и спасать жизни людей. Одним из приборов, используемых для эвакуации пассажиров с подводных лодок, является специальный колокол. Его опускают на люк, а экипаж перемещается внутрь устройства, которое затем поднимают и переносят в безопасное место.

Однако на данный момент этот аппарат не является идеальным, так как сильный ветер и шторм могут затруднить его использование. Есть также другая технология спасения с помощью глубоководных подводных аппаратов, но ее недостатком является отсутствие автономности.

Российские специалисты решили объединить эти методы, чтобы обеспечить максимальную безопасность при эвакуации подводных лодок.