 

Российскими специалистами найден новый способ спасения подводников

11.07.2023, 11:30, Разное
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Согласно сообщению в Московском Комсомольце, ученые Российской академии наук разработали новый метод спасения подводников.

Этот новый метод позволит быстро реагировать на критические ситуации и спасать жизни людей. Одним из приборов, используемых для эвакуации пассажиров с подводных лодок, является специальный колокол. Его опускают на люк, а экипаж перемещается внутрь устройства, которое затем поднимают и переносят в безопасное место.

Однако на данный момент этот аппарат не является идеальным, так как сильный ветер и шторм могут затруднить его использование. Есть также другая технология спасения с помощью глубоководных подводных аппаратов, но ее недостатком является отсутствие автономности.

Российские специалисты решили объединить эти методы, чтобы обеспечить максимальную безопасность при эвакуации подводных лодок.


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