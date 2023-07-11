Мнение: ЧВК «Вагнер» добралась до Кремля

После вчерашней новости о том, что президент России Владимир Путин принял в Кремле Евгения Пригожина и 35 вагнеровцев и проговорил с ними около трех часов, интересно, как быстро развернутся госпропагандисты Соловьев, Киселев, Симоньян и пр.пр.пр.? Которые долгое время нахваливали Пригожина и ЧВК «Вагнер», а после «попытки мятежа» лихо развернулись, переобулись или перестроились, и начали мочить-гнобить-разоблачать Пригожина….

К слову, у меня вчера получился какой-то «пригожинско-вагнеровский» день.

Выложил в YouTube и в Rutube видеоколонку «Пригожин в Африке».

На сайте «Новая газета» вчера же обнародована моя ретроспектива публикаций «Новой» с 2016 года о ЧВК «Вагнер» и Пригожина «Партия золота Пригожина».

А утро вчера у меня началось с эфира на «Живом гвозде», где поговорили о Пригожине и ЧВК «Вагнер». Оставлю здесь ссылку на запись ( смотреть с 1 час 3 минуты).

Так и живем… По-старому, не разворачиваясь, не переобуваясь…

На скриншотах: памятник ЧВК «Вагнер» в городе Банги, столице Центральноафриканской республики.

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