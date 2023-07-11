 

Замглавы МИД Польши – мы рассчитываем на то, что саммит НАТО укрепит восточный фланг альянса

11.07.2023, 8:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если Европа хочет быть безопасной, то она должна прежде всего позаботиться о Центральной Европе, о странах, которые стали членами НАТО после 1999 года, заявил в интервью Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Чиновник надеется на то, что на предстоящем саммите НАТО будет решено укрепить восточный фланг альянса, который непосредственно граничит с «всё ещё опасной» Россией.


АР

«Прежде всего мы ожидаем решительного укрепления НАТО в той части Европы, которая наиболее подвержена агрессии, то есть именно на так называемом восточном фланге», — заявил в эфире Polskie Radio замглавы МИД Польши Павел Яблонский. Такие надежды он выразил в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. 

«Центральная Европа, страны, которые стали членами НАТО после 1999 года — это прифронтовые государства в том плане, что там не разворачиваются непосредственные боевые действия, нет российской агрессии на нашу территорию, но она осуществляется прямо за нашей границей. Следовательно мы находимся в потенциальной опасности», — объяснил он. 

Более того, по его словам, РФ не скрывает своих враждебных намерений, хотя российская армия оказалась не такой сильной, как все думали, она по-прежнему очень опасна. 

«Если мы, будучи Европой, хотим быть в безопасности, то эта часть Центральной Европы, которая наиболее подвержена этой атаке, должна быть намного более защищена, в том числе путём постоянного присутствия союзных войск», — подчеркнул Яблонский.

В интервью Polskie Radio он также призвал к дальнейшему оказанию поддержи Украине.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Украинский вопрос будет главным на повестке дня саммита НАТО

11.07 / «Чтобы посмотреть друг другу в глаза» — президент ЮАР анонсировал, что саммит БРИКС пройдёт в очном формате

11.07 / Глава Мюнхенской конференции – на данном этапе конфликта вступление Украины в НАТО исключено

11.07 / Байдена раскритиковали за слова о том, что у США осталось «мало боеприпасов» из-за их отправки Киеву

11.07 / Дуглас Макгрегор – Вашингтон хотел разрушить Россию — а в итоге разрушил Украину

11.07 / Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках “Давай поженимся!”

10.07 / В Санкт-Петербурге сгорел склад на площади 3,5 тысячи “квадратов”

10.07 / Европе ещё далеко до полной независимости от российских ресурсов

10.07 / Собянин: Более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации

10.07 / Тулси Габбард об убийстве афганского переводчика в США – американский истеблишмент ослепила жажда власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика