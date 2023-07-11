 

В Москве создают завод для производства деталей самолета МС-21

11.07.2023, 8:20, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь заключили соглашение о создании авиационного завода в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Согласно опубликованной информации, в индустриальном парке «Руднево» будет построен завод, где будут изготавливаться детали для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

Документ, регламентирующий данное сотрудничество, был подписан в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023», проходившей в Екатеринбурге.

Ранее в июне глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что производство легкого вертолета Ка-226 в Улан-Удэ начнется через два года. По его словам, существуют перспективы поставок вертолетов в Индию и Китай, а также использования Ка-226 на территории РФ для нужд Министерства обороны, береговой охраны или проведения работ в горах.


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