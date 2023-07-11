Украинский вопрос будет главным на повестке дня саммита НАТО

Со вторника начинается двухдневный саммит глав стран НАТО в Литве. Как отмечает южнокорейский телеканал Arirang, главным вопросом на повестке дня будет задача помочь Украине, предоставить ей гарантии безопасности, но такие, чтобы при этом не пришлось принимать её в альянс.

Встреча стран НАТО в этом году в Литве, вероятно, будет касаться разных вопросов от длительного конфликта на Украине до расширения альянса. Пояснения нашего корреспондента по международным делам Пэ Ын Джи.

Когда лидеры стран НАТО во вторник соберутся в Литве на двухдневный ежегодный саммит, главным вопросом на повестке дня будет стоять спецоперация РФ на Украине. Они, вероятно, будут обсуждать стремление Украины присоединиться к НАТО и гарантии безопасности, которые потребуются Украине, чтобы обеспечить, что РФ больше в неё не вторгнется, когда закончатся нынешние действия, а также вопрос, как приблизить её к НАТО, но не принимать туда. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не ожидает, что его стране дадут зелёный свет до окончания войны. Но он выразил надежду, что грядущий саммит даст явный сигнал в отношении намерений привести Украину в альянс.

В недавнем интервью с ABC News украинский лидер сказал, что Украина будет ценным партнёром для НАТО с сильнейшими вооружёнными силами в Европе. Он добавил, что 90 процентов украинцев хотят вступить в этот альянс по безопасности.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Мы также работаем над тем, чтобы помочь нашим партнёрам сделать некоторые выводы к этому грядущему саммиту НАТО. И я буду делать всё, что в моих силах, чтобы, так сказать, ускорить это решение, чтобы договориться с нашими партнёрами.

Хотя некоторые члены НАТО из Восточной Европы предлагают ускоренными темпами принять Украину, некоторые страны, такие как США и Германия, сохраняют настороженность, отчасти, из-за опасений, что слишком быстрое движение к включению Украины в НАТО может спровоцировать прямой конфликт с Россией.

И президент Джо Байден в воскресенье перед его важнейшей поездкой в Европу заявил CNN, что Украина ещё не готова вступить в НАТО. Он добавил, что конфликт Москвы и Киева должен закончиться, и потом об этом можно будет подумать. Он сказал, что, по его мнению, в НАТО на данный момент нет единогласия в отношении этого вопроса, пока всё ещё продолжаются боевые действия. Вместо этого он сообщил, что заявил украинскому лидеру, что Вашингтон будет и впредь поставлять Киеву средства безопасности и оружие, как они это делают для Израиля.

Дата выхода в эфир 10 июля 2023 года.

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