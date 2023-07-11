Мнение: Магия кино

Вот, кстати, пример того, что “дух веет где хочет”. Совершенно неожиданно – бурный прорыв ярких и звонких чувств от автора канала ЧБУ. Слушаешь реально как монолог главного героя из захватывающей пьесы или фильма. И прописано хорошо и внятно, и драматургия выстроена, и само исполнение выше всяких похвал! Поди такое найди в жизни, где все обычно невнятно и серо, концов никогда не найдешь, все обрывается и исчезает на полуслове, а герои, если они есть, как правило косноязычны или вообще не считают нужным объяснять свои поступки.

А тут – просто какой-то интерактив! Включенное наблюдение за реальной драмой!

У меня, правда, преимущество перед большинством моих читателей, для которых не только автор ЧБУ, но по большей части и сам по себе Ютуб – пустой звук. “Мы ленивы и нелюбопытны”. А я и на канал ЧБУ уже года три как подписался, и, главное, я даже каким-то случайным образом некогда посмотрел, собственно, то ключевое видео, которое и легло в основу возмущения автора; я помню его! Было видео в популярном жанре “разоблачения”, снятое хрен знает кем, в котором этот кто-то минут на 30 доказывал, что “популярный автор ЧБУ” ничего в своих якобы самостоятельных разборах западных фильмов сам не придумывает, а просто и тупо берет англоязычные ролики с разборами тех же фильмов, да и просто “перепирает их на язык родных осин”, и, мол, всё, даже видеоряд не меняет. А потом выдает за свое! И в качестве примера как раз приводился его разбор “скрытого смысла” “Старикам здесь не место”! Вот, мол, англоязычный ролик – а вот разбор ЧБУ; ратуйте, граждане – это ж одно и то же! Да он же мошенник и плагиатчик!!

Такой был наезд какого-то анонимного искателя справедливости. Не поленился человек – смонтировал, перевел (!) и наговорил целый собственный ролик – лишь бы вывести ЧБУ на чистую воду, показать всем его гнилую сущность; зачем – не было понятно сейчас и тем более непонятно было тогда: ЧБУ был аноним, даже расшифровки этого явного сокращения никто не знал, просмотров у ЧБУ была всегда куча и подписчиков под полмиллиона (уже) – но в его роликах даже рекламы не было, и люди гадали, нафига он вообще их выпускает, если даже на них не зарабатывает. Зачем его “разоблачали”?!

Но вот ведь как действует механизм злословия: я ведь поверил! Мне Ютуб подсунул “разоблачающий” ролик какого-то анонима – и я поверил. Собственно, никаких действий не предпринял, но где-то у себя в голове поставил маленькую отметку: “ЧБУ – плагиатчик”, “он все свои ролики сдирает с английского Ютуба, гаденыш”. Ничего, естественно, не проверял, никаких расследований не проводил – а просто поверил, как говорил Жванецкий, “сразу и навсегда”. И это при том, что его ролики мне нравились, я смотрел их с удовольствием! Но – и объяснение ведь сразу “нашлось”: “он все передирает у по-настоящему квалифицированных западных авторов – вот мне и нравилось”.

И вдруг сегодня – нате: появляется вот этот ролик – опять же Ютуб мне его выкатывает. И я ведь, признаться, его даже включать не хотел – настолько уже велико было мое ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ перед “жалким плагиатчиком”, типа “опять врать будет”. Утром уже видел – но только поздно ночью, после Стрима, решил уже все ж глянуть 5 минут. Драматургия! Сюжет! По сюжету ведь выходит, что я как раз классический “обманутый простак”, который даже не хочет дать шанса главному герою оправдаться, но тот все-таки настаивает… Как в моем любимом “Обыкновенном чуде”, Сапожник в роли Принцессы! То есть ЧБУ по факту обращался именно ко мне (среди многих прочих, конечно).

И как оно далее: я, говорит, скромный белорус (сразу вспоминается Киану Ривз из “Джона Уика”) с синдромом СДВГ, освоил Ютуб из ничего 10 лет назад, поначалу не только не знал английского, но даже по-русски говорил с “нестерпимым белорусским акцентом” (его слова!), повторял одни и те же фразы по 20-40 раз, чтобы этот акцент искоренить, изучил английский, слушая англоязычные разборы фильмов с ютубовскими косноязычными субтитрами, все делал сам, ничего я ни у кого не крал, уроды, Я ПРОСТО ХОТЕЛ ДЕЛАТЬ ХОРОШИЕ РОЛИКИ!!!

И открывает самую главную тайну своего канала – почему, собственно, он называется ЧБУ.

И я верю каждому слову старика ЧБУ. Это, я вам скажу, настоящий катарсис. То самое чувство, которого добиваются авторы, когда пишут произведения с подобными сюжетами. Только тут ведь не фабула – тут сама жизнь! Молодец, чертов больной ублюдок! Так держать! Мы верим тебе, а не всяким анонимным уродам!!

Очень американский по духу сюжет, предполагающий, что Правда победит – надо только дать ей слово, и все прослезятся, и поддержат главного героя, и злые чары будут рассеяны, а клеветники и завистники – наказаны. В России так обычно не бывает, у нас как больше принято, что в конце кто-то говорит правду про невинно оклеветанного, все немного всплакнут, а потом ведут на эшафот обоих – и невинного, и того, кто лез со своей правдой.

Но посмотрим, как будет сейчас.