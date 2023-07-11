 

Скидки на жилье в Москве достигают 40 процентов

11.07.2023, 6:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Столичные застройщики продолжают активные дисконтные кампании. Средний размер скидок составляет 15-20%, максимальный – 40%, правда, в проектах с апартаментами.

В апарт-комплексе “Зорге 9” от застройщика St Michael у метро “Хорошевская” все лоты в июле предлагаются с 40%-ной скидкой. В рамках проекта возводится три корпуса высотой до 21 этажа. Минимальная цена – 11,3 млн рублей.

Скидку в 20% можно получить в ЖК “1-й Нагатинский” от Prime Life Development на юге города. Комплекс состоит из трех корпусов высотой в 25 и 28 этажей. Цены на жилье начинаются от 13,3 млн рублей за квартиру-студию в 30,3 “квадрата”.

Дисконт в 20% также действует в квартале Forst от девелопера Forma в районе Даниловский. В рамках проекта класса “бизнес” возводится четыре 20-этажных корпуса. Минимальная цена квартиры – 10,8 млн рублей.

Скидка в 18% предлагается в еще одной новостройке в Даниловском районе – ЖК Shagal от ГК “Эталон”. Комплекс состоит из 29-этажных небоскребов и среднеэтажных корпусов. Минимальный ценник – от 13,3 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести студию в 31,6 кв. м.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Мнение: Магия кино

11.07 / Мнение: О показательной порке турка… Путин показал характер?

11.07 / Средняя цена покупки квартиры – 16 млн

11.07 / Вторник – белоснежный деним, а пятница – джинсовое мини: выбираем белые наряды на каждый день недели

11.07 / “В нашей семье не было принято хвалить детей”: Наталья Хорохорина о детстве, приходе в профессию, комплексах красоты

10.07 / Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем

10.07 / За четыре года до бомбежек

10.07 / Мнение: Пригожин в Африке

10.07 / Рупор кремлевской пропаганды: 29 июня Путин встретился с Пригожиным

10.07 / Запросы и ожидания: чего хотят одинокие и замужние женщины от пластической хирургии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика