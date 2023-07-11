Мнение: О показательной порке турка… Путин показал характер?

Сериал «курощение строптивого» продолжается в прямом эфире! Ох, зря турецкий лидер Реджеп Эрдоган не по делу вынул свой ятаган, берега потерял и рамсы попутал. В современном мире нельзя просто так взять и кинуть уважаемого партнёра. Тут ведь и «ответочка» прилететь не замедлит.

И она — прилетела. Любо-дорого взглянуть…

#Россия продолжила череду грозных филиппик и вербальных угроз. Пришедший в себя и, возможно, получивший окрик с самого «верха» кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков решительно и мощно высказался по главному инциденту минувшего уик-энда, буквально отхлестав турецкие властипо щекам повторным напоминанием, что «#Москва воспринимает как нарушение договорённостей возвращение Украине главарей запрещённого в России националистического формирования “Азов”». Затем практически размазал их по стенке недвусмысленным предупреждением, что «ситуация с возвращением «азовцев» будет учитываться при следующих договорённостях с Турцией в различных областях». И, наконец, нокаутировал их сообщением, что всё это непременно «будет обсуждаться на «высоком и высшем» уровне: Россия разъяснит свою позицию и рассчитывает получить разъяснения Турции».

Наверное, Реджеп Эрдоган был в шоке, услышав или прочитав это в ежедневной медиа-сводке. Иначе как объяснить, что в попытке перебить негативный эффект от кремлёвской решительности, он попёр буром на западных партнёров. Двинул требование, что Анкара тогда согласится на присоединение Швеции к #НАТО, когда Брюссель даст «зелёный свет» вступлению Турции в ЕС, которого страна ожидает аж с 1987 года. «Я обращаюсь к тем, кто заставлял Турцию ждать у дверей ЕС более 50 лет: проложите путь для Турции, а мы проложим путь для Швеции», — сказал Реджеп Эрдоган на пресс-конференции перед тем, как отправиться на саммит НАТО в Литве.

Эх, зря он так!

В Брюсселе моментально заявили, что #этодругое. «Расширение НАТО и ЕС — это два разных процесса», подчеркнул глава Евросовета Шарль Мишель в ответ на попытку Анкары увязать одобрение заявки Швеции в НАТО с евроинтеграцией Турции. Точно также и немецкий канцлер Олаф Шольц показал характер. «Швеция отвечает всем требованиям для членства в НАТО, — сказал он журналистам в Берлине. — А членство Турции в ЕС — это другой вопрос, не связанный с этим». А неназванный представитель ЕС, которого процитировало издание Economist, прямо назвал предложение Реджепа Эрдогана «шантажом», сравнив его с риторикой турецкого лидера во время миграционного кризиса 2015 года.

Вразумлять строптивого союзника отправился лично генсек НАТО Йенс Столтенберг, захватив с собой шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона. Их встреча была коротка. И вышла весьма болезненной для турецкого лидера. Мы точно не знаем, какие аргументы применили к нему эти двое, был ли там только «кнут» или «пряник» присутствовал тоже. Но это и не важно. А важен результат.

После встречи «на троих» довольный Йенс Столтенберг объявил, что «президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать на ратификацию в парламент протокол о приёме Швеции в НАТО» без промедления. «Учитывая первостепенную важность сдерживания и обороны в евроатлантической зоне, турецкая сторона передаст протокол о вступлении Швеции в Большую национальную ассамблею и будет тесно работать с ассамблеей, чтобы обеспечить ратификацию», — говорится в его заявлении. В качестве ответной любезности Швеция пообещала Турции не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими, и оказать ей всяческое содействие в вопросе евроинтеграции. Об этом сообщил турецкий телеканал Haber Global. По его данным, следствием достижения договорённостей по этим вопросам стало согласие турецкой стороны передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. И, кстати, президент Турции заявил, что поддерживает украинское членство в Альянсе.

То есть, ЕС и НАТО потребовались считанные часы, чтобы заставить Реджепа Эрдогана смиренно капитулировать под теле- и фотокамеры. Такая вот показательная порка перед лицом мировой общественности.

Чем ответит на этот публичный урок по правилам обращения с нарушителем конвенций российский «мастер многоходовок»? Будет завидовать молча? Или, быть может, «зерновую сделку» продлит, чтобы уж совсем…?

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