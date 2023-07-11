 

Средняя цена покупки квартиры – 16 млн

11.07.2023, 2:25, Новости дня
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По итогам июня в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс. сделок с заключением ДДУ. За месяц спрос увеличился на 6,4%. Средняя площадь приобретенной квартиры составила 47 кв. м, средняя стоимость – 16 млн рублей.

В Новой Москве спрос несколько сократился – на 1,5% по сравнению с маем, до 1,7 тыс. ДДУ. Средняя площадь купленного жилья также составила 47 кв. м, средний бюджет – 10 млн рублей.

“Квадрат” в новостройках в Новой Москве обходится в среднем на 127 тыс. рублей дешевле. Средняя цена кв. м в сделках здесь составила 214 тыс. рублей против 342 тыс. рублей в жилых комплексах в старых границах города.

Большинство квартир было куплено в ипотеку – 69,9% от всех сделок в «старой» Москве, 86,2% – в Новой Москве.

В течение июня в Новой Москве начались продажи в тринадцати корпусах в составе четырех жилых комплексов. В Москве началась реализация двадцати двух корпусов в 8 ЖК. Самым крупным новым проектом стал ЖК “СберСити” в Кунцево.


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