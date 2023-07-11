 

Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках “Давай поженимся!”

11.07.2023, 1:05, Новости дня
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Телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи “Давай поженимся!”. Первого канала официально разместил соответствующий анонс.

“На Первом скоро стартует новый сезон программы “Давай поженимся!”, — цитирует заявление RT. Напомним, в августе прошлого года сообщалось, что Гузеева станет новой ведущей шоу “Голос. 60+” на Первом канале.


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