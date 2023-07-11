Вторник – белоснежный деним, а пятница – джинсовое мини: выбираем белые наряды на каждый день недели

Белый цвет помогает сделать образ привлекательным, эффектным и ярким. Именно поэтому выбираем белое этим летом. Можно носить такую одежду каждый день недели и всякий раз выглядеть совершенно по-новому.

Чтобы выглядеть роскошно, стоит делать ставку на разные оттенки белого и контрастные фактуры материалов и не бояться добавлять черные аксессуары.

Понедельник: костюм

Обязательно нужно иметь в гардеробе брючный костюм. Наряд светлых тонов поможет выглядеть действительно роскошно и сделает образ просто невероятным.

Блейзеры и костюмные брюки относятся к вневременным вещам, которые отлично подойдут для самых различных светских мероприятий — от рабочих встреч до свадеб и вечеринок. Аксессуары могут повлиять на окончательный образ — например, соломенная сумочка придаст внешнему виду менее формальный повседневный образ.

Вторник: белый деним

Полностью белые наряды необязательно должны иметь один и тот же оттенок. Наоборот, смешивая тона, можно создать модный образ.

Одно из универсальных сочетаний – светлый деним с белой футболкой или рубашкой. Это придаст образу неформальность, а также роскошь. Аксессуары из темной кожи, такие как ремень или сумочка, станут отличным дополнением.

Среда: букле

Можно создать красивый, элегантный и роскошный образ. Полностью белые наряды сами по себе кажутся праздничными, но можно усилить этот эффект, правильно подобрав материалы.

Стильная комбинация джинсов и трикотажа, дополненная дутой курткой спокойного светло-голубого оттенка, станет отличным решением.

Четверг: сатин

Сочетание разных материалов делает образ фантастическим. Например, хорошо работают бархат и атлас. Также интересно выглядит сочетание атласа и льна. Дополнить все это можно трикотажем.

Сатиновый топ на бретелях вместе с юбкой или брюками, выполненными из этого материала, станет отличным решением.

Пятница: джинсовые наряды мини

Белая мини-юбка или короткие шорты из денима станут отличным решением.

В сочетании с классическим белым верхом можно получить красивый аристократический вид, сохраняя при этом непринужденность. Также можно подчеркнуть наряд темными аксессуарами – даже черными туфлями.

Суббота: вязаные наряды

Что касается вязанных крючком изделий, то наиболее популярны модели натуральных оттенков, в том числе белый.

Наряды в стиле бохо в сочетании с более простыми вещами, например, вязаный бюстгальтер без косточек вместе с джинсами, льняными брюками или легкой джинсовой юбкой могут стать идеальным праздничным комплектом.

Воскресенье: богемный стиль

Белые наряды выглядят просто потрясающе. Простое платье в богемном стиле станет отличным выбором для воскресенья.

Также хорошим вариантом станет белая юбка с простой белой майкой или укороченной рубашкой.