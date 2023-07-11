“В нашей семье не было принято хвалить детей”: Наталья Хорохорина о детстве, приходе в профессию, комплексах красоты

Зрителю эта актриса известна, главным образом, по двум ролям – почтальонши Верки в «Белых росах» и буфетчицы Маши в «Пиратах XX века», хотя число ее ролей давно перевалило за 140. И хотя на экране она чаще всего веселая, легкая и простая, в жизни актриса вынуждена была стать более жесткой, несгибаемой, мудрой. В этом году 69 лет отметила заслуженная артистка РФ Наталья Хорохорина.

О детстве и внутренних комплексах

Родилась будущая актриса театра и кино в самой простой рабочей семье, где все были крайне далеки от искусства. С ранних лет мать брала девочку с собой на работу в поле, оставляя ее под кустом с газетами вместо игрушек. Маленькая Наташа привыкла видеть, как тяжким трудом достаются родителям деньги, и тогда она даже помыслить не могла, что свяжет жизнь с такой «легкомысленной» профессией.

В семье Натальи не было никаких излишеств. Актриса вспоминает: «В нашей семье не было принято хвалить детей. Я была просто обычной, как все, даже, может быть, чуть хуже других». Никто не отмечал ее маленькие победы. А они, между тем, были. Девочка удивительно красиво декламировала стихи, ее безупречной дикцией и артистизмом восхищались учителя.

После победы на очередном конкурсе чтецов Наталью Хорохорину пригласили даже вести парад на Красной Площади! На и это грандиозное событие в семье было воспринято весьма холодно. Хотя уже тогда Наталья впервые начала задумываться об актерской профессии, о сцене. Правда, признаться в этом она никому не решалась. Девочка считала себя ужасно некрасивой, недостойной славы, а поддержать ее в стремлении к актерству было некому.

О любви к родителям и семейных ценностях

Родители Натальи были настоящими «детьми войны». Страшная действительность застала их в самый непростой возраст – 13-14 лет. Может быть, поэтому характеры у обоих у них закалились, стали как кремень, но утратилась эмоциональность, чуткость. Наталья вспоминает: «Они очень простые были оба. Когда папу родственник их устроил в Подмосковье на работу, он сам и вся родня в шоке были. Москва для них – как огромный новый мир. Мама тогда даже не решилась поехать сразу, в деревне осталась. Потом только взяла подушку и поехала туда, к мужу».

Наталья очень тепло отзывается о старшем брате. Говорит о нем так: «Я на нем постоянно висела. Родители на работе постоянно, а он со мной. То из лужи меня вытянет, то с папиного КАМАЗа стащит». При этом, жили очень скромно. В семье не принято было баловать детей, хвалить, но все же папа с «получки» иногда покупал любимой доченьке шоколадные конфеты – верх роскоши на те времена.

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О первых шагах на актерский Олимп

В старших классах Наталью Хорохорину стали приглашать на радио вести детские передачи. Тут уже и родители девушки заметили у нее задатки актрисы, но все же поначалу противились ее решению поступать в театральный. Правда, дочь дала понять, что от своей мечты не отступится.

Но, несмотря на очевидный врожденный талант, в институт Наталья поступила не с первого раза. Позанимавшись с педагогами еще год, девушка подала документы сразу в два знаменитых актерских вуза, и ее согласились принять в оба. Хорохорина выбрала Щепкинское училище. И там все ее задатки стали очевидны, девушка стала работать над собой, оттачивая актерское мастерство и отдаваясь этому на все 100%.

О первой любви

Первый муж Натальи Виктор Корешков был из того же вуза, учился курсом ниже. Он слыл местный «плейбоем», был мечтой многих девушек, и потому Наталья даже не сразу поверила, что он выбрал из всех красавиц-студенток именно ее. Молодые быстро стали жить вместе, даже ездили отдыхать на Кавказ, а вот узами брака себя связывать не спешили.

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Лишь на четвертом курсе Наталья услышала от любимого: «Будь моей женой». И хотя сама она точно знала, что не готова к такому шагу, ей просто не хотелось обижать Виктора. Семейная жизнь молодых не была идеальной – ссоры на почве ревности возникали регулярно. Но окончательный разрыв был для Натальи совершенно неожиданным. Беда пришла, что называется, откуда не ждали.

О предательстве мужа

Так случилось, что судьба свела Виктора Корешкова и на тот момент уже известную актрису Наталью Гундареву на одной сцене. Наталья Хорохорина знала, что после учебы муж репетирует со звездой и даже не думала ревновать. У нее и мысли не было видеть в знаменитой артистке, настоящей «королеве сцены» соперницу. И потому, когда Виктор вдруг пришел домой и сам сообщил о своей измене, это стало для Натальи шоком.

В то время Хорохорину как раз утвердили на роль в «Пиратах ХХ века», у нее начались съемки в Ялте. Казалось бы, жизнь налаживается, а тут такая трагедия. Актриса вспоминает: «Это было для меня очень больно. И если вы внимательно посмотрите фильм, то увидите, что я там разная. В начале – легкая, спокойная, а с середины к концу совсем другая. Это я тогда уже переживала разрыв и мужем. Никто меня не поддерживал. Я была одна».

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С разлучницей Наталья отношения не выясняла. Лишь однажды набрала ее номер, но просто молчала в трубку, пока не услышала по ту сторону провода слова: «Наташа, это вы?.. Дышите глубже». Хорохорина признается, что не простила Гундареву. Она сказала так: «Жалко Виктора. Она его сломала. Она прекрасно понимала, что делает. Он ведь из-за нее ушел из профессии, от него отвернулись все. Его жалко».

О втором замужестве и новом потрясении

Целых 10 лет потребовалось Наталье, чтобы залечить свои сердечные раны и решиться на новые отношения. Владимир Соболев был врачом, и женщина решила, что уж он-то точно не предаст, не бросит. Тогда она, разумеется, не догадывалась, насколько сильно ошиблась. Первым ударом было признание любимого в том, что он женат. Но это было только начало.

Пережив потрясение, Наталья все же решила продолжать отношения, ведь Владимир пообещал, что будет теперь только с ней. Актриса вспоминает: «Да, я очень его любила. Даже после того, как узнала об измене, осталась с ним. Подумала, что первого мужа не простила, а теперь уже вроде как повзрослела. А потом, когда он начал сильно пить, я опять решила остаться. Так и тянула лямку, ведь я же жена я обязана…».

Супруги вместе собирались покупать квартиру. Деньги были, в основном, Натальи. И она настолько не сомневалась в муже, что отдала ему всю сумму, и тот сам оформил договор купли. Только после актриса узнала, что квартиру официально приобрела на себя мама Владимира. Все остальное их имущество – машина и гараж – тоже было на «третьих» лицах. Об этом Наталья узнала только в суде по разводу, на который подал сам Владимир.

О любимой дочери

После рождения дочери Анны жизнь Натальи стала еще более насыщенной. Она не оставила съемки, даже на седьмом месяце снималась в короткометражке так, что никто не заметил ее «интересное положение». Только когда Хорохорина еще через месяц пришла на озвучивание, все «выпали в осадок», поняв, что все это время снимали беременную актрису.

Наталья вспоминает: «Когда у меня появилась Аня, я подумала: Почему я так долго не рожала? Это же так здорово!». Для меня ребенок был всем, весь мой мир. Я так любила ее маленькую укладывать спать, рассказывать истории разные, читать книжки. Я с ней много времени проводила, но папу она все равно любила больше. Мы же еще тогда были вместе».

После предательства мужа Наталья осталась с дочкой на руках в коммуналке. И то, сколько трудов ей стоило выкарабкаться, знает только она. Сама актриса признается, что только благодаря любви к дочке смогла не спиться, не опуститься, не бросить профессию. Она выстояла, смогла заработать на квартиру, где они с Анной и живут сейчас свободно и счастливо.

О возрасте и нажитой мудрости

Актриса признается, что не чувствует своего возраста и вообще не задумывается о числах. Когда ее спрашивают: «Сколько вам полных лет», она отвечает: «Я назову вам год своего рождения. Считайте сами». Наталья говорит, что ей попросту некогда думать о своих преклонных годах, ведь она подолгу службы постоянно вращается среди разных поколений, работает и с молодыми, и с пожилыми актерами. Главное, оставаться активной, не стоять на месте.

Есть у Натальи Хорохориной и свой личный секрет внутренней молодости и задора. Она озвучила его так: «Нужно просто захотеть жить. Просто жить. Да, можно потратить все свои силы на поиски правды, на месть, на выяснение отношений. Можно судиться, возвращая свое, но отдать на это много лет, много энергии. А можно просто начать жить заново. Да, с нуля, в немолодом уже возрасте. И быть по-настоящему свободной. Самой счастливой».