Рупор кремлевской пропаганды: “Кинжалы” выпускаются серийно в необходимом кол-ве.
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В корпорации "Ростех" сообщили, что:
1. Ракетный комплекс "Кинжал" выпускает серийно в необходимом количестве.
2. Все необходимые работы по его доводке в ходе СВО завершены.
3. Все рассказы про сбитые "Кинжалы" полная чушь и пропаганда.
Также сообщено, что выпуск истребителей Су-35 в России за последний год вырос вдвое.
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Источник: Colonel Cassad
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