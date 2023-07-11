Рупор кремлевской пропаганды: “Кинжалы” выпускаются серийно в необходимом кол-ве.

В корпорации "Ростех" сообщили, что:

1. Ракетный комплекс "Кинжал" выпускает серийно в необходимом количестве.

2. Все необходимые работы по его доводке в ходе СВО завершены.

3. Все рассказы про сбитые "Кинжалы" полная чушь и пропаганда.

Также сообщено, что выпуск истребителей Су-35 в России за последний год вырос вдвое.

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