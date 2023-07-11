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Рыбинцы смогут обменять скопившиеся мелкие монеты

11.07.2023, 7:07, Объявления
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С 17 по 23 июля по инициативе ярославского отделения Банка России на территории региона будет проходить «Неделя мелочи».

В этот период жители Ярославской области в отделениях банков могут обменять скопившиеся дома металлические монеты на банкноты без комиссии, зачислить их сумму на свой банковский счет или перевести на благотворительность.

Также почтовые отделения будут принимать монеты от населения в оплату товаров и услуг.

В Рыбинске в акции участвуют следующие банки:

– Сбербанк (отделение на ул. Гоголя, 10-а и ул. Серова, 1),
– Промсвязьбанк (ул. Чкалова, 69 / ул. Кирова, 16),
– ВТБ (ул. Крестовая, 79),
– Россельхозбанк (ул. Ломоносова, 2 / Волжская наб., 109)
– ФОРА-БАНК (улица Герцена, 62 / улица Кирова, 9).

Ярославское отделение Банка России предупреждает: для сокращения времени обслуживания в отделениях банков монеты предварительно необходимо разобрать по номиналам.




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