 

Мнение: Пригожин в Африке

10.07.2023, 23:05, Разное
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10 июля ТАСС уполномочили сообщить, что 29 июня  президент России Владимир Путин принял в Кремле Евгения Пригожина и командиров ЧВК «Вагнер». По словам пресс-секретаря президента Димтрия Пескова встреча, в которой участвовали 35 вагнеровцев, длилась почти три часа.

Почему государство так гуманно отнеслось к так называемой «попытке переворота», организованной Пригожиным и ЧВК «Вагнер» 24-25 июня? Возможно, что ответ на этот вопрос – в сегодняшнем выпуске «НОвой ВИДЕОгазеты» об архивных публикациях «Новой газеты» о деятельности ЧВК «Вагнер» и интересах Евгения Пригожина в Африке.

О том, когда, как и кем создавалось ЧВК «Вагнер» можно посмотреть здесь:
«Поссорились ли Шойгу и Пригожин?»

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. И как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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