 

Рупор кремлевской пропаганды: 29 июня Путин встретился с Пригожиным

10.07.2023, 22:55, Разное
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29 июня Путин встретился с Пригожиным и командирами отрядов ЧВК "Вагнер". Всего было 35 человек. Занимались разбором полетов 23-24 июня.

1. На встрече Путин дал оценку действиям ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и по поводу 24 июня;

2. Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство и применение их навыков;

3. Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину;

4. Встреча длилась 3 часа.

PS. Это официальная информация от Кремля.
Вчера уже была утечка об этой встрече, на которой якобы также присутствовали глава Росгвардии Золотов и директор СВР Нарышкин.
Видимо комментарий Пескова о факте и содержании общения направлен на то, чтобы пресечь кривотолки об этой встрече.

Источник: Colonel Cassad


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