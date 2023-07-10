В Санкт-Петербурге сгорел склад на площади 3,5 тысячи “квадратов”

В Калининском районе Северной столицы в ночь на понедельник загорелось производственно-складское здание. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров, сообщает VSE42.RU.

Кадры с места пожара оказались в распоряжении Пятого канала. Из горящего здания эвакуировали семь человек, о пострадавших не сообщается.

К утру возгорание удалось локализовать. Об этом пишет RT.