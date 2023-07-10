 

Heise – Европе ещё далеко до полной независимости от российских ресурсов

10.07.2023, 22:15, Новости дня
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С начала боевых действий на Украине Европа объявила о желании добиться энергетической независимости от России, пишет Heise Online. Но до неё ещё далеко. По информации Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), с февраля прошлого года РФ продала ресурсов на $384 млрд. И 40% из этого попало в Европу. А по закупкам российского газа ЕС занимает второе место, уступая только Китаю, рассказывает немецкое издание.


AP

С начала боевых действий на Украине прошло 500 дней, и с тех пор экспорт в Европу российский ресурсов действительно сократился, но до полной независимости ещё далеко, пишет Heise Online. Многие государства стараются её добиться и, к примеру, строят терминалы для приёма сжиженного природного газа (СПГ), но Москва продолжает продавать большое количество сырья.

Под данным Центра исследований энергии и чистого воздуха (CREA), который следит за морскими перевозками и поставками по трубопроводам, с 24 февраля прошлого года РФ продала ресурсов на сумму в $384 млрд. $252 миллиардов приходятся на нефть, $99,5 миллиардов — на газ, $32,5 миллиардов — на уголь. При этом из всего этого Европейский союз скупил 40%.

По данным сайта Visual Capitalist, в период с начала этого года и по 16 июня ЕС действительно перестал импортировать российский уголь, но по закупкам газа союз продолжается оставаться в лидерах, а именно на втором месте, уступая только Китаю. Европа приобрела природного газа из РФ на сумму в $7,2 млрд, а также нефти — на $11,2 млрд.

К крупным импортёрам российский ресурсов относятся также Индия ($15,3 млрд) и Турция ($13 млрд), хотя Индия импортирует только нефть и уголь. Любопытно то, что чёрное золото у Москвы покупают и Объединённые Арабские Эмираты. Их доля составляет $2,3 млрд. В списке на сайте Visual Capitalist представлены также отдельные страны ЕС, например, Испания, Нидерланды и Италия. В общем сравнении их доля несущественная, однако неизвестно, учитывается ли она в общих показателях по всему союзу. Германия в списке отдельно не упоминается.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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