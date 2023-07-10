Про деятельность «западных спецслужб» в Чечне

Бдительные граждане Дмитрий Муратов и Алексей Венедиктов* требуют пресечь деятельность «западных спецслужб» с полипропиленовыми трубками в Чечне!

Мы создали петицию, которую вы тоже можете подписать по ссылке 👉 https://chng.it/RZkPZpqt

Из письма в Национальный антитеррористический комитет РФ и в ФСБ:

— Просим вас со всей серьезностью отнестись к заявлению официальных лиц Чеченской Республики о том, что в похищении, избиении и пытках специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной и адвоката Александра Немова «четко виден почерк западных спецслужб».

Подобные заявления звучат из уст руководителей республики не первый год. Сложилась абсолютно нетерпимая ситуация, когда долгое время в одном из ключевых регионов РФ действуют диверсионные группы «западных разведок».

• Эти группы могут регулировать видеонаблюдение даже вблизи объектов повышенной опасности — в частности, отключать камеры вокруг международного аэропорта в г. Грозном.• Им доступны персональные данные россиян — списки пассажиров гражданских авиакомпаний России.• Диверсанты спокойно с оружием перемещаются по дорогам Чеченской Республики на машинах без номерных знаков.• Наконец, несмотря на распоряжения главы Чечни Кадырова и главы СК Бастрыкина, они неуловимы — задержать по горячим следам их не удалось. Наверное, скрылись в «зеленке». Кстати, и это слово после обливания ею Милашиной приобретает особый, тревожный смысл. Диверсанты как бы дерзко намекают, что «зеленка» — это теперь не только леса и кустарники, она теперь повсюду и угрожает каждому гражданину…

Просим в соответствии с законом допросить должностных лиц Чечни и пресечь деятельность западных спецслужб с полипропиленовыми трубками (орудие избиения) на территории Чеченской Республики.

*Внесен властями РФ в реестр «иноагентов».

—