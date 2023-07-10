Мнение: Может быть, обойдётся и без Третьей мировой

Двадцать первый век отличается от кровавого двадцатого кардинальным образом. Прежде всего, население сколько-нибудь развитых стран теперь совершенно другое, с принципиально новыми проблемами и поведением.

Грамотность теперь повсюду стопроцентная, причём высшее образование теперь так распространено, что перестало быть чем-то особенным. Обычный Джо или Ганс из 1923 крутил гайки или кидал сено коровам. Джо или Ганс из 2023 или перекладывает бумажки, или работает со сложными механизмами, или занят в сфере услуг.

Средний возраст в России, в США, во Франции, в Китае — 40 лет, в хищной Японии — 50 лет. В середине 20 века средний возраст в воюющих странах был примерно вдвое меньше — 20 лет, а не 40-50. Одна из главных причин повышения среднего возраста — рождаемость, которая повсеместно упала ниже уровня воспроизводства, а в некоторых странах, таких как Южная Корея, рухнула до катастрофически низких величин.

Разнообразная, технологически продвинутая экономика развитых стран обеспечивает удовлетворительный уровень жизни даже для бедных. Сами бедные придерживаются иного мнения, однако бедные двадцатого века подняли бы нынешних Жёлтых Жилетов на смех. Бездомные сейчас живут в коробках или по идейным соображениям, или из-за душевных болезней, которые не позволяют им жить обычной жизнью. Еда, одежда и крыша над головой сейчас обеспечены каждому, кто только готов эти блага у общества запросить. Если же гражданин готов более-менее нормально работать по 8 часов, то у него по меркам начала XX века и вовсе всё отлично. Жареная картошка с курицей по карману каждому. Проблема современных бедных в другом: их соседи Сидоровы носят более дорогие смартфоны и ездят на более дорогих авто.

Обратите внимание — даже в страдающей Украине, экономику которой американцы полностью растратили в ходе прокси-войны с Россией, теплится жизнь. Бедная, грустная, безысходная — как и должно быть у друзей США — но всё же не голодная, как было 100 лет назад.

Наконец, существенно вырос и средний уровень политических элит. Первую мировую войну вели между собой монархи, среди которых были как адекватные политики, так и значительно менее адекватные. Вторую войну начал социалист Гитлер, глава рабочей партии. Сейчас на планете ни полноценных монархов, ни фанатиков-социалистов почти уже не осталось: везде или демократия, или аристократия — то есть или власть выборных элит, как в США, или власть невыборных элит, как в Китае, или гибрид этих двух систем. Опирающихся на агрессивный плебс фанатиков по типу Гитлера или Пол Пота можно найти разве что в самых потерянных странах Африки, да и то там у руля скорее уже не фанатики, а коррупционеры.

Тут надо сделать лирическое отступление, так как у нас раньше из пропагандистских соображений называли Адольфа Гитлера «ставленником капитала», а его режим — «диктатурой мелких лавочников». Многие верят в этот миф до сих пор. В реальной жизни Гитлер считал капиталистов своими основными врагами, в том числе и по той причине, что многие капиталисты были евреями. Две характерные цитаты из 1936, чтобы не превращать статью в спор о Гитлере:

1. Адольф Гитлер: «Либо сегодня у нас есть частная промышленность, и в таком случае именно она должна размышлять о методах производства, либо мы считаем, что определять средства производства — задача правительства, и в таком случае у нас отпадает нужда в частной собственности. Задача министерства экономики заключается всего лишь в том, чтобы устанавливать цели для национальной экономики, а частная промышленность должна осуществлять их. Германская промышленность либо осознает новые экономические цели, либо выявит свою неспособность выжить в современную эпоху, когда советское государство принимает гигантские планы. Но в таком случае на дно пойдет не Германия, а в крайнем случае несколько промышленников».

2. Герман Геринг: «Господа! я вмешаюсь не колеблясь ни секунды — да-да, ни секунды, как я уже доказал в связи с другим вопросом — и разом конфискую весь бизнес, если приду к выводу, что его непонятливый владелец смотрит на мир с перспективы стульчака своего предприятия и не в состоянии проявить чуть больше дальновидности…и он должен будет уйти. Один росчерк моего пера — и он останется без своего бизнеса и без своей собственности».

После 1933 немецкие промышленники были полностью подчинены рейху. А чтобы сомнений точно ни у кого не осталось, сразу после прихода к власти Гитлер силой отобрал завод у Хуго Юнкерса, знаменитого инженера, владельца крупнейшего завода по производству самолётов в Германии. На этом лирическое отступление можно считать законченным.

Так вот, Гитлер был не циничным политиком, стремящимся к личной власти и удовольствиям, а фанатиком. Суть идеи, захватившей непрочный разум фюрера, заключалась в том, что молодому и быстро плодящемуся немецкому народу нужны новые территории для жизни, «жизненное пространство на востоке», «Лебенсраум им Остен». Как мы знаем, поход на восток закончился для Германии катастрофой, как обычно и бывает у социалистов. Восточные варвары побили «непобедимых» арийцев, а немецкий народ, ради которого Гитлер всё и затеял, не только был обескровлен прямыми потерями, но и подпал под власть американцев, которые за несколько десятилетий довели немцев до их нынешнего жалкого состояния.

Сейчас новый Гитлер в сколько-нибудь развитых странах появиться не может — разве что в форме мелкого опереточного злодея-марионетки с пухлым счётом в швейцарском банке. Демография и экономика не та. Немцам больше не нужно жизненное пространство, они вымирают, им даже внутри границ Германии не хватает рабочих рук. Также немцам негде будет взять рекрутов, если они вдруг решат воевать всерьёз — процент физически здоровой молодёжи сократился кардинально, при этом характер у поколения пориджей совершенно другой, неподходящий для большой войны.

Аналогичная ситуация везде. Толкаться за ресурсы, бороться за влияние, давить друг друга пошлинами — да, крупные страны всё это делают, и даже пытаются периодически исправить исторические ошибки на своих границах. Однако начинать большую войну с миллионными армиями не собирается никто — для серьёзного перекрашивания карты у крупных государств больше нет ни причин, ни людских ресурсов.

Как верно замечает Кримсональтер, мы возвращаемся к реалиям 19-го века или ещё более ранним, когда глобальная политика очень запутанна, принципиальных врагов нет, а крупные государства одновременно и воюют, и торгуют друг с другом (ссылка):

…те же самые люди, которые с нетерпением ждут повторения ХХ века на поле боя, с многомиллионными армиями, танковыми клиньями, военной экономикой и т.д., ожидают повторения 20-й века и в экономике — оттуда откровенное идиотские представления о том что вот-вот мировая экономика развалится на два блока (“как тогда, только вместо СССР будет Китай”), и оттуда же растут у них не менее идиотские прожеткы про “Госплан с Советским Искусственным Интеллектом”. А на самом деле 20-й век был аномалией (уродливой аномалией). Деглобализация сейчас приведёт (уже приводит) не к “политическим блокам”, а к торговому и экономическому “лоскутному одеялу”, причём многомерному — примерно как в 19-м веке, когда между странами одновременно торговые барьеры по одним темам, и Ротшильды барыжат в Вене российскими “запретными” гособлигациями, сотрудничество в других темах, вражда на одних рынках, сотрудничество на других, все друг другу делают подковёрные гадости, воруют друг у друга технологии, а пролитая кровь и идеологические (или религиозные) разногласия не (особо) мешают переговорам по взаимовыгодным экономическим темам (я не буду тыкать в конкретный пример из текущих событий, сами догадаетесь).

В некотором роде наблюдается возвращение к исторической нормальности…

Характерный штрих нашего времени — Киев жалуется, что американские корпорации стали крупнейшими иностранными налогоплательщиками в России, заплатив за прошлый год 700 млн долларов налогов, и закрыв тем самым значительную долю расходов российского бюджета на СВО (ссылка 1, ссылка 2).

Аналогичным образом и Россия, ведя прокси-войну с США на украинском фронте, одновременно продолжает торговать и с США, и с Германией, и с прочими нашими открытыми врагами. Ура-патриоты возмущены такой «беспринципностью», однако неумолимая логика политических интересов требует от России вести себя прагматично — то есть выжимать из ситуации максимум выгоды для страны, даже когда эмоции требуют снять ботинок и с гневом колотить им по трибуне ООН. Кстати, вражда с США не мешала товарищу Хрущёву закупать у проклятых империалистов зерно…

Пожалуй, вся эта мутная неопределённость к лучшему. Наивный сценарий единого планетарного правительства — путь тупиковый, так как без постоянной борьбы друг с другом наша цивилизация станет хрупкой, деградирует и обрушится. С другой стороны, если уж конфликты необходимы человечеству для выживания, то пусть они лучше идут в цинично-лицемерном формате прошлых веков, когда большая часть войн ведётся с улыбкой на лице, между дипломатами и торговцами, а на поле боя выплёскиваются только слабые отголоски экономических войн.