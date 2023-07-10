 

Состояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда

10.07.2023, 21:03, Разное
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Заслуженный артист России Михаил Ефремов может похвастаться не только творческими, но и семейными успехами. За пять браков актер театра и кино обзавелся шестью детьми. Правда, пока папа отбывает срок за ДТП со смертельным исходом, наследники предоставлены сами себе.

В конце прошлого месяца сына звезды Николая Ефремова настигла страшная беда. 31-летний артист, избравший творческий путь по стопам отца, выпал из окна собственного дома. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, напоминает телеканал “Царьград”.

Вся страна пристально следила за состоянием сына Михаила Ефремова. Молодой актер несколько дней провел в коме, поэтому врачам пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Тело пациента медики зафиксировали с помощью специальной аппаратуры.

На прошлой неделе Николай Ефремов все-таки пришел в себя, и врачи начали готовить его к операции. В ходе хирургического вмешательства удалось установить штифты на сломанные кости таза.

Однако состояние пациента ухудшилось. После операции наследника звезды настигла новая беда. По данным портала URA.RU, медики диагностировали у него пневмоторакс, то есть патологию, связанную со скоплением воздуха и жидкости в легких.

Телеканал “360” уточняет, что посторонние скопления препятствуют газообмену. Медикам пришлось подключить сына Михаила Ефремова к вакуумной установке, которая откачивает из легки ненужные элементы.


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