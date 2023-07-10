Американский политолог – странами ЕС правят политические пигмеи, которые с готовностью подчиняются США

В современной Европе наблюдается кризис настоящих лидеров, которые обладали бы необходимыми интеллектуальными способностями и силой воли. Кроме того, региональные государства не имеют военной мощи, сравнимой с российской. Именно поэтому они охотно идут на поводу у Вашингтона, заявил в эфире YouTube-канала Redacted американский политолог Гилберт Доктороу.

Давайте ещё немного поговорим о Европе. Потому что по мере того, как эти линии фронта продолжают прорисовываться, Европа выглядит как второстепенный персонаж, вроде придурковатого друга, у которого нет собственного мнения. По крайней мере, такое чувство у меня складывается как у американки, живущей в Европе. Более десяти лет назад вы предсказывали, что в случае конфликта с Россией Европа будет делать то, что хотят США, но неохотно и на свою беду. Вы можете это прокомментировать?

ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ, политолог: Что ж, Европа, которую я описывал тогда, — это не современная Европа. Сегодня мы наблюдаем невероятное европейское лидерство, вернее его отсутствие. На пресс-конференции два дня назад Сергей Лавров заявил, что лидеры Евросоюза демонстрируют свою «неадекватность». То есть, по сути, он назвал их болванами.

Понятно.

ГИЛБЕРТ ДОКТОРОУ: Лидеры почти во всех этих странах не справляются со своими обязанностями в смысле своих интеллектуальных способностей, исторического прошлого и силы характера. Со смертью Сильвио Берлускони пару недель назад Европа потеряла последнюю масштабную фигуру. Различными европейскими государствами управляют пигмеи. И это сыграло роль в раболепном поведении Евросоюза в отношениях с Соединёнными Штатами.

Но есть ещё один фактор. Когда российские войска вошли на Украину в феврале 2022 года, Европейский союз был ошеломлён. Он оказался не готов. Внезапно выяснилось, что у него нет армий или вооружённых сил, заслуживающих внимания , которые могли бы противостоять возможностям русских.

Это стало ошеломляющим открытием, которое не мог предвидеть ни обычный обыватель, ни даже эксперты-политологи. Ведь военные бюджеты всех 27 членов Евросоюза намного превышали, во много раз превышали военный бюджет России.

То есть вопрос, который не задавался публично и на который, конечно же, не ответили: куда ушли все эти деньги? Но факт заключался в том, что европейцы поняли, что они слабый соперник для российских войск, и сразу же все они выстроились в очередь, умоляя Соединённые Штаты встать у руля.

Дата публикации 06 июля 2023 года.

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