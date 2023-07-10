Лаконично и элегантно: тенденции офисной моды для женщин за 50 на лето 2023

Мода для женщин элегантного возраста не привязана к определенному стилю: она предлагает огромное количество образов и тенденций. Когда представительницы прекрасного пола достигают зрелого возраста, то больше обращают внимание на комфорт, отказываясь от некоторых вариантов одежды. Они совершенно зря забывают об элегантности, которая так красит даму за 50.

Стилисты рассказывают о главных тенденциях женской моды, которые помогут женщинам в офисе не выглядеть бабушкой.

Сдержанная элегантность

В 2023 году ставка делается на минимализм и лаконизм, которые идеально подходят для женщин в возрасте. По словам стилистов, дамам за 50 стоит присмотреться к строгому крою, плавным линиям и натуральным тканям. А еще научиться правильно выбирать оттенок, который подчеркнет сдержанную элегантность и естественную красоту.

Кроме того, наряды должны подчеркивать достоинства фигуры, а не уродовать ее.

Правильный выбор оттенков

При выборе цвета нужно знать, какие оттенки освежают и омолаживают образ. Женщинам за 50 стоит присмотреться к светло-зеленым, сиреневым, ярко-желтым, терракотовым тонам, которые отлично подходят для лета. Напротив, черные и коричневые цвета подчеркнут поплывший овал лица и потерявшую упругость кожу.

Нет синтетике

Стилисты рекомендуют не экономить на себе и не покупать синтетические вещи. Лучше всего приобрести наряды из качественных натуральных тканей, которые сохранят прохладу в жару и дольше прослужат. Лен, шелк или хлопок отлично выводят лишнюю влагу, не вызывают аллергии и прекрасно пропускают воздух.

Капсульный гардероб

Стилисты отмечают, что женщины в возрасте уже знают, что им идет, поэтому не составит труда создать капсульный гардероб, в котором все вещи будут идеально сочетаться друг с другом. В последнюю очередь подбираются обувь и аксессуары.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Капсульный гардероб поможет дамам за 50 выбрать как базовый наряд для офиса, так и ансамбль для важного мероприятия.

Юбки и платья для зрелых женщин

При выборе юбок и платьев дамам элегантного возраста стоит помнить, что самый идеальный вариант – длина до середины колена или чуть ниже. Классический фасон – юбка-карандаш с завышенной талией, скрывающей выпирающий животик и пышные бедра. Элегантно будут смотреться модели с запахом или длинные платья в пол, которые понравятся женщинам, предпочитающим классический стиль.

При выборе стоит избегать моделей с экстравагантными узорами и с большим количеством деталей: дерзкие принты, воланы, кружева и декор из вышивки лучше оставить более юным модницам.

Модные принты

Зрелые женщины должны выбирать не очень крупный принт, визуально увеличивающий фигуру. Чтобы избежать этого эффекта, лучше остановиться на вещах в тонкую вертикальную полоску, некрупную клетку или всегда модных цветочных мотивах, подходящих для любого случая.

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И очень осторожно дамы за 50 должны отнестись к анималистичным принтам: вызывающий рисунок будет восприниматься окружающими как провокация.

Лаконизм и минимум аксессуаров

Стилисты считают хорошей идеей сочетать брючные или юбочные костюмы с блузками и рубашками одного цвета. Такие лаконичные ансамбли сделают образ элегантным, однако слишком яркие оттенки и сложный крой допустимы лишь в минимальных дозах.

Но это не значит, что нужно полностью избегать акцентов: лучше ограничиться одной деталью, например, маленькой сумочкой необычного цвета или модными солнцезащитными очками.

Джинсы для зрелых дам

В 50 лет у женщин есть полная свобода выбора, однако не стоит забывать про свой возраст. Носить рваные джинсы или курточку из денима с вышивкой – не лучшая идея. Не возбраняется носить в офис вещи с небольшими и аккуратными потертостями.

В приоритете у зрелых дам должны быть классические модели, желательно с высокой посадкой, которая всегда в моде, или брюки клеш. А если говорить об оттенках, то лучше всего приобрести джинсы благородного кобальтового цвета или индиго. Правда, в жару можно отдать предпочтение светлым моделям – голубым или белоснежным джинсам, которые нужно сочетать со спокойным верхом. Высокая посадка модных брючек гарантирует коррекцию силуэта и утягивающий эффект.

Обладательницы длинных и стройных ног могут побаловать себя укороченным фасоном. Но даже худеньким дамам за 50 противопоказаны классические скинни: от облегающих брючек лучше навсегда избавиться.