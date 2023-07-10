Для блеска и красоты. Что мешает волосам сиять, а что способно вернуть глянец прическе

Здоровые волосы всегда выглядят красиво. Для них характерен привлекательный блеск. Если пряди становятся тусклыми и безжизненными, то это говорит об ухудшении состояния шевелюры. В статье мы расскажем, что мешает волосам сиять, а что способно вернуть блеск прическе.

Причины тусклости

Внешняя сторона волосяного стержня называется кутикулой. Именно эта часть волоса отвечает за блеск прядей.

Кутикула состоит из чешуек. Когда они плотно прилегают друг к другу, поверхность волоса отражает световые лучи и блестит. Если чешуйки топорщатся, то пряди выглядят тусклыми. Кроме этого, волосы становятся непрочными и легко ломаются.

Существуют внутренние причины утраты волосами блеска. Это дефицит биотина, стрессы и хронические заболевания. Также шевелюра может утратить сияние из-за внешних воздействий, таких как частое использование горячих инструментов или применение химических средств для волос.

Далее мы рассмотрим эти факторы более подробно.

Дефицит биотина

Биотин – это один из витаминов группы B. Он образуется в кишечнике, а также содержится в некоторых продуктах питания. Это вещество отвечает за красоту волос и регуляцию выработки кожного сала. При дефиците биотина шевелюра выглядит тусклой и блеклой.

Чтобы избежать недостатка биотина, необходимо заботиться о поддержании здоровой кишечной микрофлоры. Также нужно почаще включать в меню продукты, богатые этим витамином, такие как сухофрукты и яичные желтки.

Стресс

Стресс имеет отложенный эффект. Он может негативно сказаться на состоянии шевелюры спустя несколько месяцев.

Если вы заметили беспричинное потускнение шевелюры, то вероятнее всего, оно связано со стрессами, которые вы пережили за последние 2 – 6 месяцев.

Хронические болезни

Красота волос зависит от состояния физического здоровья. Тусклость шевелюры может быть связана с болезнями пищеварительной системы, а также систематическим приемом лекарств. Если вы хотите вернуть прядям прежний блеск, то займитесь своим общим состоянием здоровья.

Внешние воздействия

Кутикулы волос портятся как от слишком высоких, так и от низких температур. Если вы ходите в жару без головного убора или используете горячие инструменты для укладки без термозащиты, то шевелюра становится безжизненной и тусклой.

Морозный воздух зимой тоже портит волосы. Поэтому в холодную погоду необходимо носить теплую шапку.

Другое вредное внешнее воздействие связано с частым окрашиванием или химической завивкой волос. После этих процедур шевелюра часто утрачивает блеск из-за применения агрессивных химикатов. При этом пряди ставятся ломкими и слабыми.

Как вернуть блеск волосам

Чтобы вернуть блеск шевелюре, необходимо использовать комплексный подход. Начать следует с правильного питания. Регулярно включайте в свое меню продукты, богатые цинком, железом, витамином H и тирозином.

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Одновременно вам следует пересмотреть свой уход за шевелюрой. Далее мы расскажем о том, какие шаги необходимо предпринять.

Регулярное расчесывание

Дважды в день расчесывайте шевелюру. Используйте для этого щетку с короткими и густыми щетинками. Такой инструмент пригладит чешуйки кутикул, и ваши волосы будут выглядеть полированными.

Не стягивайте волосы

Не создавайте стягивающие прически и не используйте тугие резинки для волос. Это ослабляет пряди и способствует их ломкости.

Выбирайте подходящие шампуни и бальзамы

Причина тусклости прядей может заключаться в том, что вы используете шампуни и бальзамы, которые не подходят для волос вашего типа. Если вам трудно выбрать нужное уходовое средство, то проконсультируйтесь с парикмахером. Он определит ваш тип волос и подскажет, какие шампуни и бальзамы оптимально вам подходят.

Наносите маски

Используйте питательные маски для волос. Они наполнят волосы витаминами и минералами и вернут им блеск.

Далее мы поделимся рецептами масок для волос. Их наносят на пряди, распределяют по всей длине, оставляют на полчаса, а затем смывают. Процедуру проводят 1 – 2 раза в неделю.

Для нормальных волос

Эта маска подходит для шевелюры средней жирности. Соедините яичные желтки с медом. Перемешайте ингредиенты, чтобы у вас получилась густая масса.

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Для сухой шевелюры

Смешайте мякоть авокадо с медом. Добавьте немного репейного масла. Эта маска отлично питает сухие пряди и придает им глянцевый блеск.

Для темных прядей

Перемешайте какао-порошок с теплым молоком и желтком так, чтобы у вас получилась густая однородная масса. Добавьте в нее 1 – 2 чайных ложки коньяка.

Будьте осторожны с этой маской, так как некоторые люди страдают аллергией на какао. Не превышайте допустимое количество коньяка, так как спирт может сжечь ваши волосы.

Для светлых волос

Смешайте касторовое масло с медом так, чтобы у вас получилась масса густой консистенции. Эти ингредиенты быстро возвращают блеск волосам.

Универсальная маска: сметана или йогурт

Эта маска возвращает шелковистость и блеск волосам любого типа. Вам понадобится сметана или йогурт без подсластителей и добавок. Нанесите кисломолочный продукт на влажные волосы. Через полчаса смойте его сначала теплой, а затем холодной водой. После этого вымойте голову мягким шампунем.

Заключение

Мы привели советы, которые помогут вам вернуть шевелюре здоровый блеск. Если ваши пряди остаются тусклыми, несмотря на принятые меры, то следует посетить косметолога или трихолога. Возможно, что вам понадобятся лечебные уходовые средства или аппаратные процедуры.