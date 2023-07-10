 

Уровень сахара в крови может снизиться после употребления алкоголя

10.07.2023, 20:20, Разное
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Эндокринолог Александр Юрочкин пояснил о влиянии алкоголя на уровень сахара в крови. Врач подчеркнул важную роль печени в поддержании уровня глюкозы и контроле за сахаром в крови. Однако печень также занимается детоксикацией организма от алкоголя. Когда она занята расщеплением алкоголя, выработка глюкозы становится менее приоритетной, что может привести к снижению уровня сахара в крови и развитию гипогликемии.

Эндокринолог Юрочкин разъяснил, как употребление алкоголя может вызвать гипогликемию и предупредил о возможных рисках. Он подчеркнул, что алкоголь может продолжать воздействовать на организм и печень несколько часов после его употребления. В результате сахар в крови может упасть через несколько часов после выпивки. Особенно важно учитывать этот риск при одновременном приеме лекарств, таких как инсулин перед сном, что может повысить вероятность гипогликемии в ночное время.

Эксперт отметил, что симптомы гипогликемии, вызванной алкоголем, могут быть спутаны с состоянием алкогольного опьянения, так как они имеют общие проявления. Среди признаков алкогольной гипогликемии можно выделить головокружение, тремор, головную боль, невнятную речь, слабость и смутное сознание. В случаях тяжелой гипогликемии могут возникнуть судороги или кома.

Эндокринолог советует помнить, что некоторые алкогольные напитки, включая традиционные коктейли, сливочные ликеры и сладкие вина, содержат больше углеводов и сахаров. Поэтому эти напитки могут привести к повышенному уровню сахара в крови по сравнению с другими видами алкоголя, такими как светлое пиво, красные и белые вина, а также крепкие спиртные напитки. Следует отметить, что падение уровня сахара после достижения такого пика может быть значительным и резким.


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