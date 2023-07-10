Мнение: Плавучее хранилище СПГ, снижение налогов на перевозчиков нефти и снижение дисконта для Индии

1. Собака лает, импортозамещение идёт. Россия обзавелась первым собственным плавучим хранилищем сжиженного природного газа, СПГ (ссылка):



…вечером 25 июня, по данным AIS, 400-метровое плавучее хранилище СПГ Saam FSU, которое будет обслуживать арктические проекты «Новатэка», подошло на буксире к Кольскому заливу, преодолев 16 тыс миль, пишет EADaily. Судно стоит в Баренцевом море в 40 милях от Мурманска. У хранилища находятся два буксира Vengery и Venie, а Ossoy и Sienna зашли в Мурманск.

Saam FSU покинуло бухту Окпо в Южной Корее 22 февраля. Плавучее хранилище стоимостью $ 748 млн повели по самому протяженному маршруту — в обход Африки.

Новое хранилище газа будет одним из двух, которые «Новатэк» получит в этом году. Компания заказала плавучие ПХГ три года назад для оптимизации поставок СПГ. Хранилища более чем вдвое превышают действующие танкеры (более 200 млн м3 газа в виде СПГ) и их установят в Мурманске и на Камчатке.

Суть состоит в том, чтобы сократить путь танкерам ледового класса от порта Сабетта на Ямале в канун запуска второго арктического проекта «Арктик СПГ-2». Например, теперь им не придется везти груз до самой Европы как для местных потребителей, так и для перегрузки на азиатский маршрут во время отсутствия навигации по СМП. Из хранилища в Мурманске груз будут забирать обычные танкеры, а круговой маршрут ледокольных сократится с 2 500—3 200 миль до 1 000 миль — 6 дней вместо 16—24 дней.

Не менее эффективным будет и хранилище на Камчатке. Традиционно по Северному морскому пути ледокольные газовозы проходят весь маршрут, который составляет 6 тыс. миль до Китая. Хранилище на Камчатке позволит сократить его более чем на треть (до 3,7 тыс. миль).

Газпром в этом году не платит дивиденды. Оно и понятно — вместо уютной трубы в Европу приходится и прокладывать новые трубы на юг, и заниматься мышиной вознёй с газификацией «последней мили», и сжижать газ. С одной стороны, неприятно, большие расходы. С другой стороны, потерпев год-другой, мы получим гораздо более прочный и диверсифицированный бизнес: вероятно, также и более прибыльный. Под «мы» я сейчас подразумеваю не только частных акционеров Газпрома, хотя его акции и продаются свободно на бирже, но и наше государство, которое является основным акционером корпорации.

2. В Госдуме хотят снизить налоги на компании, которые занимаются перевозкой нефти или электроэнергетикой (ссылка):



Госдума предлагает вывести из-под windfall tax компании по транспортировке нефти, электроэнергетики и теплоснабжения

Комитет по энергетике Госдумы предлагает исключить из перечня плательщиков вводимого налога на сверхприбыль прошлых лет организации, осуществляющие деятельность в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов, электроэнергетики и теплоснабжения, говорится в пресс-релизе комитета.

“Снижение части прибыли таких компаний при введении налога на сверхприбыль будет неизбежно сочетаться с рисками недофинансирования их инвестиционных программ и, как следствие, срыва сроков реализации инфраструктурных проектов государственного значения. Это необходимо учитывать”, – говорится в сообщении.

Законопроект о введении налога на сверхприбыль прошлых лет внесен был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс.

Документ устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза – до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Мотивация, по-видимому, здесь примерно такая: теперь российская нефть доставляется в основном не в Европу, а по более долгим и сложным маршрутам в Азию. От бесперебойной работы перевозчиков нефти сейчас многое зависит.

По большому счёту, полагаю, всё это не имеет значения. Идёт горячая фаза прокси-войны. Государство будет собирать с крупного бизнеса дополнительные налоги, пока США не уйдут из Украины, закончив или подморозив конфликт. Бизнес относится к этому с полным пониманием, так как проблема общая, и так как альтернативы — «мобилизационная» экономика или капитуляция перед США — неизмеримо хуже.

3. Как я и предсказывал, дела у наших поставщиков и перевозчиков нефти идут хорошо. В июне были перевезены рекордные 2,2 миллиона баррелей в Индию, что в полтора раза больше, чем продали другие два крупные поставщика, Саудовская Аравия и Ирак вместе взятые (ссылка).

При этом индийцы таки начали платить за нашу нефть в китайских юанях (ссылка). То есть, у российских компаний теперь не будут скапливаться запасы индийских рупий, которые долго вывозить в Россию из-за большого профицита нашей внешней торговли с Индией (поскольку индийцы, в плане стоимости, могут предложить нам гораздо меньше востребованных товаров и услуг, чем мы им).

Одновременно сократился дисконт на российский сорт нефти Urals, поставляемый в Индию: в конце июня величина скидки составляла немногим более 8 долларов (ссылка).

Таким образом, поставки в Индию растут, а работать российским поставщикам на этом направлении становится всё выгоднее и удобнее. Было бы ещё лучше, если бы наши нефтяники ещё в 2014 озаботились созданием теневого танкерного флота и созданием нефтерубля. Однако и сейчас всё в порядке: мы решаем проблему продажи нефти не на пятёрку, а на тройку с плюсом, что тоже нормально.