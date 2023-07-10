Мнение: Поражение и капитуляция

Песков тут сообщил воистину дивное:

“Президент России Владимир Путин 29 июня провел встречу с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая основателя компании Евгения Пригожина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК”. “Длилась “встреча” почти три часа. Подробности ее неизвестны. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства” – это все то же со слов Пескова.

Феерия, конечно. Это, значит, 29 июня. А ведь 24 июня Путин говорил совсем другое – тем же адресатам:

“Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа… действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу… то, с чем мы столкнулись, — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер»… Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и к капитуляции…

Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы!” и т.д.

И вот – смотри как все обернулося. Пять дней прошло – и всё, остыл президент. Отходчив царь-батюшко, кормилец наш. Те, кто сознательно встал на путь предательства, получили предложения о трудоустройстве.

Вопрос, в принципе, всё тот же – что это было? Что вообще должна была означать эта “встреча”, проходившая аж 3 часа? Что это было – вечер воспоминаний? Бойцы вспоминали минувшие дни? Нет, в самом деле – а ЗАЧЕМ Путину нужно было это всё устраивать? И самый любопытный вопрос – а почему Пригожин, коль уж он был в Кремле и, надо понимать, без оружия – в итоге не уехал оттуда в наручниках? Про “благородство” речи нет – но тогда, получается, у Пригожина была какая-то “крыша”, и эта крыша помощнее, чем у самого Путина – так выходит? Но кто – или что – это могло бы быть?

И вообще, на месте “патриотов” я бы насторожился: 24.06 Путин говорит, что Пригожин “толкает страну на путь поражения и капитуляции”, а уже 29.06 принимает его в Кремле вместе с прочими братанами, после чего отпускает, даже не попытавшись арестовать. Это как? Путин осознал, что может быть что-то и похуже “поражения и капитуляции”? ЧТО ЖЕ? Просто интересно.

Впрочем, кого спрашивать. Всё позорище только начинается, и впереди у нас много самых удивительных открытий. Нужны поставки попкорна по ленд-лизу, иначе, боюсь, на всех не хватит.