В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

Пространство на Покровке объединит

лидеров мнений и всех, кто готов делиться

идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии “Единая Россия”, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, Сергей Собянин всегда опирается на

мнение москвичей, поэтому первым делом

в штабе открыта общественная приемная.

Волнующие жителей столицы вопросы системно решаются, подчеркнул законодатель. Он напомнил, что в городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решения

проблем.

Художественный руководитель “Театра Олега Табакова” Владимир Машков заявил, что кандидатуру Сергея Собянина поддерживают

представители всех ключевых сфер жизни

Москвы. Актер поблагодарил мэра и

заявил, что счастлив быть в его команде.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.