 

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

10.07.2023, 19:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пространство на Покровке объединит
лидеров мнений и всех, кто готов делиться
идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии “Единая Россия”, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, Сергей Собянин всегда опирается на
мнение москвичей, поэтому первым делом
в штабе открыта общественная приемная.

Волнующие жителей столицы вопросы системно решаются, подчеркнул законодатель. Он напомнил, что в городе есть много общественных организаций, творческих и профессиональных союзов, которые готовы и дальше предлагать решения
проблем.

Художественный руководитель “Театра Олега Табакова” Владимир Машков заявил, что кандидатуру Сергея Собянина поддерживают
представители всех ключевых сфер жизни
Москвы. Актер поблагодарил мэра и
заявил, что счастлив быть в его команде.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Собянин: Москву признали самым эффективным регионом по реализации промышленной политики

10.07 / В метро Москвы в 2023 году отремонтировали 47 эскалаторов

10.07 / В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку

10.07 / В Печатниках появится кинотеатр под открытым небом

10.07 / Хвалёный экономический курс Байдена принёс американцам только инфляцию

10.07 / Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном

10.07 / В Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма

10.07 / “Забудьте про Израиль”: врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии

10.07 / Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

10.07 / В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика