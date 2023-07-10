 

Историк рассказал о роли волонтёров в разгроме шведской армии под Полтавой

10.07.2023, 19:33, Разное
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В День воинской славы в Музее отечественных победоносных войн отметили очередную годовщину разгрома русскими войсками под командованием Петра I и шведской армии.

По мнению, историка Михаила Денискина ключевую роль в выигрыше ключевого сражения Северной войны сыграли волонтёры.

– Мы всю войну проигрывали, командование было дезорганизовано. Генералы только пили водку, занимались соколиной охотой и тискали девиц на балах. В то время солдаты испытывали снарядный голод и обмерзали в окопах весь июль, – подметил учёный. – К счастью, один из бойцов написал на сапоге убитого товарища депешу, которую с гонцом передали в Санкт-Петербург.

По словам историка, с содержанием исторического артефакта ознакомились не только петербуржцы, но и жители других городов страны. Так в России было негласно основано волонтёрское движение.

– Один боярин собирал сено для лошадей, другой спирт для растирки тела, крестьянин из Сум, собрав деньги с земляков, передал армии железяку, в которую надо было кричать, после этого снаряды шведов отклонялись от заданной траектории. А группа энтузиастов из Мытищ передала нашим солдатам все свои лодки, потом их разобрали на дрова, сожгли и грелись. В итоге враг отступил и позже мы заключили мир на выгодных для нашей страны условиях, – заверил Денискин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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