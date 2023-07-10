Синдром Рейно и желтоватое обесцвечивание: небольшие повреждения ногтей, на которые нужно обратить внимание

Состояние ногтей – важный показатель нашего здоровья. Любые внешние изменения могут служить сигналом о возможных проблемах. Цвет, форма, текстура и даже полосы на ногтях могут говорить о недостатке определенных витаминов, нарушении работы органов или других патологиях. В этой статье рассказывается, на какие повреждения нужно обратить внимание.

Бледные ногтевые ложа

Очень бледные ногтевые ложа могут указывать на анемию. «При анемии из-за низкого уровня железа в крови организму не хватает кислорода, что приводит к бледности кожи и других тканей», – говорит семейный врач Шилпи Агарвал. «Необходимо убедиться, что мы получаем достаточное количество железа, и, если возможно, попытаться восполнить его. Зеленые листовые овощи, бобы и красное мясо – все это отличные источники железа для организма», – добавляет врач.

У бледного ногтевого ложа могут быть более серьезные причины, еще они являются признаками диабета. «Если диабет диагностирован на ранней стадии, его можно контролировать даже с помощью незначительных диетических ограничений», – говорит доктор Агарвал. Потускневшие ногтевые ложа также могут свидетельствовать о различных заболеваниях печени, но очень важно обратиться к врачу для установления точного диагноза.

Желтый цвет или утолщение ногтей

Пожелтение и утолщение ногтей могут свидетельствовать о наличии таких состояний, как грибковые инфекции, псориаз, онихобластома (опухоль ногтевой пластины), инфекционные заболевания (например, панариций). Такие признаки бывают при нарушении обмена веществ, например гипотиреозе. Утолщение ногтей также может быть связано с механическими повреждениями (травмами) или ношением очень тесной обуви.

В любом случае этот признак не следует игнорировать, особенно если он сопровождается другими симптомами, такими как боль, зуд, изменение цвета или текстуры ногтей, а также их формы. Рекомендуется обратиться к дерматологу для проведения диагностики и подходящего лечения.

Темные линии

«Меланому можно распознать по нашим ногтям, хотя это часто остается незамеченным. Нельзя игнорировать темно-коричневые или черные вертикальные линии на ногтевом ложе», – предупреждает доктор Агарвал.

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Если вы заметили появление новых темных полос, пятен или линий на одном или нескольких ногтях, необходимо срочно обратиться к врачу. Однако важно отметить, что не все темные полосы на ногтях являются признаком меланомы. Иногда они могут быть результатом травмы, дефицита витаминов, инфекций или других состояний. Но независимо от причины появления темных линий, если вы заметили такие изменения, рекомендуется обратиться к дерматологу для диагностики и проведения соответствующих исследований. Помните, что раннее выявление и лечение меланомы повышает шансы на полное выздоровление.

Белые линии

Горизонтальные белые линии, охватывающие всю поверхность ногтя, называются линиями Мюрке и могут указывать на заболевания почек, печеночную недостаточность или недостаток белка и других питательных веществ.

Белые линии на ногтях также могут быть признаком различных проблем со здоровьем или состояний:

Травма ногтевой пластины после удара или сжатия. Это обычно не является серьезной проблемой, и ногтевая пластина восстановится со временем. Дефицит нутриентов. Недостаток определенных витаминов и минералов: цинка, кальция или железа. Псориаз. Это хроническое воспалительное заболевание кожи, которое может затрагивать и ногтевую пластину. Линии Мюрке – это горизонтальное белое пятно, которое появляется вдоль ногтевой пластины и перемещается с ростом ногтя. Такое состояние обычно является следствием временного остановки роста ногтевой пластины и часто сопровождается каким-либо стрессом в организме. Лечение химиотерапией. Некоторые препараты могут вызывать изменения в структуре ногтей, включая появление белых линий.

Важно отметить, что некоторые из этих состояний могут быть очень серьезными и требовать медицинской консультации.

Синева ногтей

Если чье-то лицо синеет, это явно указывает на то, что человеку не хватает кислорода, чтобы нормально дышать. Синие ногти указывают на то же самое. Такое состояние часто бывает при болезни Рейно. По словам доктора Агарвала, у некоторых людей замедление кровообращения происходит по умолчанию, особенно при низких температурах, но, если вы заметили на ногтях стойкий синий цвет, вам обязательно следует обратиться к врачу.