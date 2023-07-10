Силовые тренировки: секрет молодости и здоровья на протяжении жизни

Поддержание мышечной массы – одно из лучших решений для сохранения здоровья в пожилом возрасте, отмечает семейный врач Татьяна Захарова. Она подчеркивает, что тренировка с отягощениями является неотъемлемым занятием для всех, поскольку после 30 лет без силовых упражнений мышцы начинают уменьшаться.

Исследования показали, что силовые тренировки способны сохранить молодость тела на клеточном уровне. За всего 12 недель вы можете увеличить свою мышечную массу на 10 процентов. Такой положительный эффект тренировок оказывает влияние на организм в целом.

Прежде всего, тренировки с отягощениями благотворно воздействуют на мозг. Обзор множества исследований, посвященных влиянию физических упражнений на людей старше 50 лет, подтверждает, что как аэробные, так и силовые тренировки полезны для мозговой активности. Особенно хороши тренировки с отягощениями для памяти и исполнительных функций, что приводит к улучшению способности решать проблемы.

Дополнительным преимуществом тренировок с отягощениями является улучшение качества сна. Согласно последнему исследованию, годовая программа упражнений с отягощениями не только способствовала лучшему сну участников, но также увеличила продолжительность сна почти на 20 минут каждую ночь.

Тренировки с отягощениями также помогают вам избавиться от лишнего жира, особенно в области живота. Мышечные клетки играют положительную роль, поглощая сахар из крови подобно губке. Каждое увеличение скелетных мышц на 10% сопровождается 10-процентным снижением риска развития преддиабета. Это означает, что наращивание мышечной массы не только помогает вам выглядеть и чувствовать себя моложе, но также может добавить лет вашей жизни.

Результаты недавнего анализа свидетельствуют, что выполнение силовых тренировок от 30 до 60 минут в неделю снижает риск смерти от сердечных заболеваний и рака на 20 процентов. Это значимое открытие подтверждает важность заботы о своем здоровье и активного образа жизни.