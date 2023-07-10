Как сохранить остроту ума на протяжении всей жизни

Забывчивость с возрастом – неизбежная проблема для многих. Однако не стоит волноваться, ведь у вас есть возможность тренировать свой мозг и оставаться в форме как можно дольше. Врачи делятся полезными советами для поддержания умственной активности с 30 лет.

Небольшая забывчивость – это обычное явление в повседневной жизни. Многие из нас, наверное, уже сталкивались с ситуацией, когда заходишь в комнату и забываешь, зачем пришел. Это не свидетельствует о патологической забывчивости, даже если с возрастом она может немного усиливаться. Это лишь признак старения мозга, абсолютно нормальный процесс.

Однако, как подчеркивает невролог Александра Алехина, когда забывчивость начинает серьезно влиять на повседневную жизнь, это уже может свидетельствовать о проблемах со здоровьем и слабоумии.

Почему возникает деменция? В случае болезни Альцгеймера, наиболее распространенного типа деменции, существуют генетические компоненты, способствующие развитию заболевания. Однако важную роль также играют факторы окружающей среды. Другие формы деменции могут быть вызваны, например, инсультами. Высокое кровяное давление, курение и недостаток физической активности являются факторами риска.

Несмотря на генетическую предрасположенность, существуют способы уменьшить забывчивость в пожилом возрасте. Как отмечает Александра Алехина, “с умственным состоянием то же самое, что и с финансовым планированием: лучше начать рано и инвестировать умеренно, чем инвестировать много позже”.

Уже с 30 лет следует обратить внимание на следующие меры:

1. Регулярные физические тренировки: специалисты рекомендуют заниматься спортом как минимум три раза в неделю по 30 минут. Особенно полезными для функции памяти являются танцы. В танце нет рутины, каждый раз тренируются новые хореографии и движения, что благотворно сказывается на памяти.

2. Регулярная умственная тренировка: если раньше мы запоминали номера телефонов и названия улиц, то сегодня мы прибегаем к другим головоломкам, чтобы поддерживать ум в форме. Важно выбираться из зоны комфорта: решать кроссворды, судоку и даже чистить зубы левой рукой вместо правой.

3. Здоровое питание: неврологи рекомендуют употреблять больше овощей, особенно при следовании средиземноморской диете, которая считается полезной для мозга.

4. Социальное общение: взаимодействие с другими людьми играет важную роль в умственном развитии и тренировке мозга.