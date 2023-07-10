Мнение: Рост станкостроения, электробуханка и Борис Булочников

1. «Уничтожили станкостроение» – примерно так звучит излюбленный аргумент Свидетелей Гибнущей России. Мол, без производства средств производства не построишь сильную экономику. Вот, на радость любителям станков, хорошая новость (ссылка):



Станкостроение – важнейшая стратегическая отрасль любой индустриальной экономики. В нашей стране множество станкостроительных производств, и крупных и небольших. И все они готовы, если не замерить импорт полностью, то значительно его потеснить. Но в России принято со скепсисом относится ко всему отечественному, и завалить рынок нашими станками не получается не потому, что нет производств, а потому, что даже государственные корпорации покупают отечественное оборудование из под палки.

Но то ли ситуация меняется, то ли палка стала работать лучше, но в России продолжается рост станкостроения.

Согласно оперативной информации Росстата «Социально-экономическое положение России в январе-мае 2023 года» в стране продолжается уверенный рост выпуска станочного оборудования:

— станки металлорежущие

В мае 2023 года был выпущен 651 металлорежущий станок. Это на 41% больше, чем год назад (462 станка).

За 5 месяцев этого года произведено 3 195 станков этого типа по сравнению с 2 711 станками аналогичного периода прошлого года, рост +18%.

— машины кузнечно-прессовые

В мае 2023 года кузнечно-прессовых машин выпущено 1 019. Это тоже на 41% больше, чем в мае 2022 года (722 штуки).

За 5 месяцев 2023 года произведено 4 943 МКП по сравнению 3 689 единиц, выпущенных за 5 месяцев прошлого года (рост +34%).

Чтобы сэкономить время: «а вот в СССР делали больше», «а вот подшипники», «детали в станках китайские». Было бы только производство в России, а уж объяснить, почему это не считается, почему русские всё делают плохо и неправильно, блогеры всегда сумеют.

2. В России возрождают бренд «Буханка». Согласно современной моде, её хотят сделать электрической (ссылка):



Советский и российский электрифицированный автомобиль УАЗ СГР («буханка») имеет массу преимуществ по сравнению с самой популярной в мире моделью электромобиля Tesla. Об этом в комментарии порталу «Подъем» рассказал глава ассоциации развития электротранспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия.

В качестве преимущества создатель модели назвал повышенную вместимость («электробуханка» может с комфортом перевозить до девяти человек), лучшую, чем у американского автомобиля, проходимость и большую грузоподъемность — до одной тонны.

По словам Демурии, расход электроэнергии у автомобилей одинаковый, а стоимость обновленной «буханки» в четыре раза ниже. При этом российскую разработку можно заряжать от любых розеток. От обычной бытовой полный заряд продлится 12 часов, от промышленной или же от зарядных станций — 3,5 часа.

Глава «Рустрансэлектро» объяснил, что в планах создать «электробуханку» с панорамной стеклянной крышей, делать на ее базе коммунальные и очистительные машины, а также выпускать грузовики. Базой для последней модели выступит «головастик» — это «буханка», у которой кабина от УАЗа, а позади расположен кузов.

Что же, так и работает капитализм. Заводы запускают бесчисленное количество проектов, лучшие из них выживают. Впрочем, конкретно по поводу электробуханки у меня есть сомнения. Выглядит она, конечно, эстетично, тут спору нет, но на одном стильном экстерьере хорошие продажи не выстроишь.

3. Печальная новость. Нас покинул блогер Борис Львович Булочников, известный житель Камчатского края. Его журнал не обновлялся с ноября прошлого года, родственники подтверждают смерть (ссылка):

Напомню, что bulochnikov был известен своей патриотической позицией ещё в те времена, когда в Живом Журнале, да и вообще в Рунете, она была не слишком популярна.